Perpignan - Louis Aliot, Maire de Perpignan, adresse ses vœux aux forces de sécurité

Vœux aux forces de sécurité

Ce jeudi 19 janvier 2023, Louis ALIOT, a adressé ses vœux aux forces de sécurité.

A cette occasion, Louis Aliot qui dès sa prise de fonction a tenu à assurer lui-même la délégation de la Sécurité, a rappelé que « remettre de l'ordre, ce n'est pas par rigidité de principe, c'est parce que c'est le préalable de toute politique publique ».

La Ville de Perpignan a énormément investi dans sa Police Municipale et fait de la sécurité une priorité. Le Maire a ainsi souhaité adresser un message au Préfet, représentant de l’Etat « quitte à sortir parfois des seules compétences du Maire d'une ville de 120.000 habitants, vous me trouverez partout où je pourrai aider à créer et innover de nouvelles structures ou politiques publiques, trouver localement des solutions pour pallier les retraits ou les reculs de l'Etat, pour servir nos concitoyens comme pour faciliter votre action qui a le même objectif ».

Enfin, le Maire a adressé ses remerciements aux agents des forces républicaines pour leur engagement : « Vous tous ici présents qui avez choisi de consacrer vos vies à servir l'Etat, la nation, et l'intérêt général, de faire respecter l'ordre et la loi dans des situations particulièrement tendues et hostiles, vous n'avez pas choisi le chemin de vie le plus facile, c'est tout à votre honneur, et je veux avec nos meilleurs vœux vous adresser l'expression de notre profonde reconnaissance et gratitude ».