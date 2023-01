Toulouse - Un nouveau centre d'excellence de l'OTAN exclusivement dédié à l'espace : Création du NATO Space centre of excellence (COE) à Toulouse

Un nouveau centre d'excellence de l'OTAN exclusivement dédié à l'espace : Création du NATO Space centre of excellence (COE) à Toulouse

Mercredi 18 janvier 2023 a eu lieu à Paris la signature du mémorandum d’entente dit « opérationnel » qui acte la création d’un nouveau centre d’excellence de l’OTAN.

Situé à Toulouse, au cœur du plus grand écosystème spatial d’Europe, co-localisé avec le commandement de l’espace (CDE) de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE), et le Centre national d’études spatiales (CNES), le COE compte une cinquantaine de personnes, militaires comme civils, et devient le 29e centre d’excellence de l’OTAN. Son implantation démontre la reconnaissance de l’expertise française dans le domaine du spatial et l’engagement de la France comme nation cadre dans l’Alliance.

La mission du COE est de fournir à l’OTAN et aux nations de l’Alliance, de l’expertise et de la force de travail dans le domaine des opérations militaires spatiales, à travers 4 piliers : le développement conceptuel et l’expérimentation, la doctrine et la standardisation, la formation et l’entraînement, l’analyse et le retour d’expérience.

Le centre d’excellence OTAN s’engage à renforcer les compétences spatiales européennes. Il atteindra sa pleine capacité opérationnelle en 2025.