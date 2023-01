Gard - Le Gard repasse à 90km/h sur ses routes ?

Vitesse à 90 km/h

En septembre dernier, la présidente du Conseil départemental du Gard Françoise LAURENT- PERRIGOT, déclarait souhaiter « que le Gard repasse à 90 km/h dès le début de 2023 ». Le Gard serait ainsi le 46ème département français à revenir à la limitation de vitesse à 90 km/h sur ses routes.

En ce mois de janvier 2023, la procédure commence à se concrétiser puisqu’une réflexion est en cours pour décider d’un retour total (sur l’ensemble des routes départementales) ou partiel (sur les routes départementales sélectionnées par le Conseil départemental où le retour à 90 km semblerait le plus pertinent) à l’ancienne réglementation.

L’association « 40 millions d’automobilistes » salue d’ores et déjà le choix fait par le Gard. Ce retour aux 90 km/h – qu’il soit total ou partiel – s’inscrira dans un mouvement qui prend de plus en plus d’ampleur à l’échelle nationale. Les départements restés à 80 km/h sont désormais minoritaires et la preuve de l’inefficacité de la mesure à réduire l’accidentalité routière devrait progressivement les convaincre à revenir aux 90 km/h.

« Depuis l’inscription dans la loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) de l’amendement autorisant les Départements à revenir aux 90 km/h, une majorité des Conseils départementaux se sont déjà exprimés en faveur d’un retour à la limitation de vitesse d’origine. Et ce n’est pas un hasard : la propagande gouvernementale qui voulait nous faire croire qu’une baisse automatique de l’accidentalité routière apparaîtrait comme par magie avec les 80 km/h est mise à mal d’année en année », explique Philippe NOZIERE, président de « 40 millions d’automobilistes ».

« Pour rester sur l’exemple du Gard, il faut savoir que l’année 2022 a été l’une des plus meurtrières enregistrée dans le département depuis 7 ans, malgré la limitation de vitesse à 80 km/h en vigueur depuis 2018. Ce qui prouve bien qu’il ne suffit pas de changer un 9 par un 8 sur les panneaux pour sauver des vies, mais que la sécurité routière est avant tout une affaire de comportement », conclut Pierre CHASSERAY, délégué général de l’association « 40 millions d’automobilistes ».