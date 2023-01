Marvejols - Signature de la Convention territoriale globale du Gévaudan

La Communauté de Communes du Gévaudan, la CCSS de la Lozère, la Ville de Marvejols, le Département de la Lozère et la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale renouvellent leur partenariat en signant ce 19 janvier 2023 la Convention territoriale globale du Gévaudan.

Cette Convention, initiée par la CCSS et conclue pour 4 ans, a pour objectif de coordonner les actions de l’ensemble des acteurs du territoire pour offrir des services de meilleure qualité et plus adaptés aux besoins des familles. Elle vise à définir le projet stratégique global du territoire à l’égard des familles ainsi que ses modalités de mise en œuvre.

10 fiches actions ont été définies par les partenaires afin de déployer la politique en matière de prévention santé, petite enfance, enfance-jeunesse, soutien à la parentalité, vie sociale ou accès aux droits.

Parmi celles-ci, nous pouvons citer l’établissement d’un diagnostic des besoins de prévention santé, en lien avec le Contrat local de santé signé avec l’ARS Occitanie, l’ouverture d’un accueil de loisirs multisites entre Marvejols et Bourgs-sur-Colagne, mis en place depuis le mois de septembre, le maintien de la fréquentation de la crèche « Haut comme 3 pommes », ou encore l’accompagnement de France services dans les démarches du quotidien, notamment dématérialisées.

Les signataires ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour atteindre leurs objectifs.