Toulouse - Un grand loto solidaire à Toulouse le 26 janvier 2023

Jeudi 26 janvier, l’ISEG, école de communication et de marketing toulousaine, organise un loto solidaire au Stadium de Toulouse, en partenariat avec la fondation du TFC « Toulouse Football Cœur ».

Cette action permettra de lever des fonds pour l’AGEMP (Associations des étudiants toulousains) afin de les aider à financer la semaine de sensibilisation « Bouge ta santé » en mars prochain. Une soirée solidaire et intergénérationnelle sous le signe de la convivialité pour tenter de remporter de beaux lots.

Plus de 3 000€ de dotations

De nombreux lots seront à remporter et ils sauront plaire à tout âge : cinéma, restaurants, sports, concerts, boutiques toulousaines... et bien d’autres surprises tout au long de la soirée !

Sensibiliser la jeunesse avec « Bouge ta santé »

Cette année, l’ISEG a souhaité soutenir l’AGEMP aux côtés de la Fondation « Toulouse Football Cœur » qui est un de leur soutien depuis de nombreuses années. Depuis 10 ans, l'AGEMP Midi-Pyrénées et le réseau des associations étudiantes organisent la semaine « Bouge ta santé », l’évènement référence de la prévention et de la promotion de la santé, qui sensibilise les étudiants autour de 4 grandes thématiques : la nutrition, les addictions, le sport et la sexualité.

Pour mener à bien ce projet, 2 500€ doivent être récoltés lors de cette première soirée exceptionnelle.

Attention, les pré-inscriptions sont déjà ouvertes ! Pour s’inscrire, deux possibilités :

Par formulaire : https://forms.gle/zvwi4gkeqeJi1Pw58

Par mail à sophie.huon@iseg.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Date & horaire : Jeudi 26 janvier, de 18h30 à 21h30

Lieu : Stadium TFC, 1 All. Gabriel Biénès 31000 Toulouse

Prix du carton : 3€ (15€ les 6, 20€ les 9 et 25€ les 12)

Une buvette sera également à disposition pour se restaurer toute la soirée

Photo d'illustration