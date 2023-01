Sète - L'aménagement de l'aire de loisirs présentée aux riverains du Pont-Levis

Dans le cadre des réunions publiques régulièrement organisées par la municipalité, le maire de Sète et président de Sète Agglopôle Méditerranée, François Commeinhes, est allé à la rencontre des habitants du Pont-Levis, ce mardi soir.

Objet de cette nouvelle réunion publique, qui a réuni beaucoup de monde dans le Fortin : échanger les voeux de la nouvelle année, bien sûr, mais aussi, et surtout, présenter très concrètement aux riverains, présidents du comité de quartier et d’associations, le projet d’aménagement et de mise en valeur de l’aire de loisirs du Pont-Levis et des salins de Villeroy.

Cette aire de loisirs de 3 250 m2, où se regroupent diverses activités (Tir olympique sétois, Sète ULM, Chevaux du littoral, Kite surf, Marche nordique, Sète escapade…), à proximité immédiate des salins de Villeroy, est un lieu de loisirs et balade, en contact direct avec la nature, prisé de nombreux Sétois. Et qui a aujourd’hui grandement besoin d’une revalorisation à la fois paysagère, environnementale et sportive.

C’est ce projet que le maire, accompagné notamment de Romain Ferrara, son adjoint au cadre de vie des quartiers, des techniciens de Sète Agglopôle Méditerranée et de la Ville, porteurs du projet, et des représentants des entreprises intervenantes, est venu exposer. « Il s’agit de renaturer l’aire de loisirs pour en faire une transition en douceur entre la zone urbaine et les espaces naturels », a souligné François Commeinhes.

Point fort du projet : la désimperméabilisation de 80 % de l’aire de loisirs, et notamment de la totalité des parkings. Actuellement goudronnés et en mauvais état, ces derniers vont être entièrement refaits : pose d’un revêtement filtrant et création de noues végétales pour capter les eaux de ruissellement sont ainsi prévues. Et cela dans l’objectif affiché d’une « renaturation de l’ensemble de la zone » avec également, notamment, la création de trois espaces verts (aire pique-nique, aire de jeux, zone de mise en place du matériel de kite surf), la création de haies écrans, la plantation d’arbres et arbustes avec des essences locales, ou encore la pose d’un mobilier en bois et de candélabres solaires pour rester en cohérence avec l’espace naturel.

Réfection de la chaussée de desserte, création de cheminements piétons vers l’entrée des salins ou le long de l’étang de Thau, en revêtement à base de coquilles d’huîtres recyclées, pose de panneaux informatifs ou installation d’une passerelle d’accès piéton (traitée pour les personnes à mobilité réduite) permettant de relier directement le parking au Fortin, complètent le projet.

D’un montant total de 1 446 341 € TTC, les travaux débuteront en février pour une livraison en juillet prochain.