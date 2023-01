Hérault - La police municipale est en grève ce jeudi 19 janvier 2023

Grève des policiers municipaux

Jean-Michel WEISS, Secrétaire Général de la Fédération Autonome de Police Municipale Hérault-Gard, annonce que de nombreux policiers municipaux, gardes champêtres et ASVP seront en grève et manifesteront jeudi 19 janvier 2023.

Comment peut-on envisager de travailler sur le voie publique jusqu’à 64 ans ? Pour notre filière – comme pour d’autres d’ailleurs – c’est juste impossible !

Jean-Michel WEISS est fort mécontent. Alors que nous réclamons des mesures spécifiques pour la filière sécurité dans la Fonction publique territoriale, le gouvernement fait la sourde oreille et pire … il dégrade nos conditions. C’est inadmissible et intolérable.

Il déplore l’absence de courage du gouvernement et il tacle Gérald DARMANIN. Depuis son installation il y a plus de 2 ans et demi place Beauvau… il n’a jamais daigné rencontrer les représentants des organisations représentatives des policiers municipaux.

C’est du jamais vu depuis 20 ans !

La FA police municipale revendique l’obtention de la bonification du 1/5ème permettant à la cessation d’activité plus tôt (57 ans).

Cela, afin de prendre en considération la reconnaissance de la pénibilité et des difficultés d’exercice de notre métier (horaires décalés, travail de nuit, travail dans les quartiers difficiles, dangerosité).

Elle réclame le classement de l’ensemble de la filière en catégorie « B active » au titre de la CNRACL. Il est incompréhensible que l’ensemble de la filière Police Municipale ne bénéficie pas de ce traitement. Ces dispositions existent pourtant chez les sapeurs pompiers professionnels et chez les autres forces de sécurité de l’Etat.

Par ailleurs, elle est attachée au calcul de notre retraite, basé sur les 6 derniers mois de rémunération, et demande l'intégration des primes dans le calcul des droits à retraite.

Pour cette raison, les policiers municipaux, les gardes champêtres et les ASVP seront nombreux demain dans la rue.