Gers - Vignoble des Côtes de Gascogne : Nous ne nous comportons pas en spectateurs mais en acteurs

Une petite vendange en 2022

« C’est même la plus faible des trente dernières années ! Nous, le monde paysan, sommes les premières victimes du changement climatique. Et pourtant la qualité est là grâce à un état sanitaire parfait et à des maturités optimales : les vins, les blancs notamment, seront très expressifs avec des notes caractéristiques d’agrumes et de fruits exotiques, beaucoup de vivacité et un très bel équilibre en bouche. »

Des opérateurs qui adaptent leurs stratégies commerciales

« Concrètement, les opérateurs sélectionnent leurs marchés afin de favoriser les plus rémunérateurs. Pour les marchés importants en volume mais qui rapportent moins, ils ont mis en place un système d’allocations afin de préserver la relation commerciale. Car la problématique est conjoncturelle, liée à l’enchaînement de deux petites récoltes. Nos bases sont bonnes : notre positionnement en termes de rapport qualité prix-plaisir est celui que les marchés plébiscitent et, là où les opérateurs concentrent leurs efforts, on voit que les Côtes de Gascogne progressent. »

À la vigne, on cherche à réduire l’impact des aléas climatiques

« Nous ne nous comportons pas en spectateurs mais en acteurs. Face à la sécheresse, nous avons développé l’utilisation d’engrais organiques car ils permettent de conserver l’humidité au sol. Concernant la grêle, comme les orages arrivent de l’ouest, nous déployons, en lien avec les collectivités et les assureurs, tout un réseau de diffuseurs dans les territoires situés en amont afin de transformer le grêlon en pluie : c’est un système naturel qui vise à protéger la vigne mais qui permet aussi de protéger les autres cultures ainsi que les personnes, les toitures et les biens matériels. »

Propos d'Olivier Dabadie, Président de la section interprofessionnelle des Côtes de Gascogne