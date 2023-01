Perpignan - Louis Aliot, Maire de Perpignan, adresse ses vœux au monde patriotique

Ce mardi 17 janvier 2023, Louis ALIOT, Maire de Perpignan, accompagné d’Edouard GEBHART, conseiller municipal délégué aux anciens combattants et aux rapatriés, et de son équipe municipale, a adressé ses vœux au monde patriotique.

Le département des Pyrénées-Orientales compte 65 associations, dont 30 à Perpignan, ce qui représente 1 500 adhérents.

En recevant ces associations de Mémoire et d’Anciens Combattants, Louis Aliot a souhaité mettre en avant l’importance de leur mission, notamment la transmission de la Mémoire aux générations futures : « Vous avez maintenu et transmis le souvenir, sans faillir, parfois contre l'air du temps, parfois contre l'ironie et la dérision, les sarcasmes et les inconséquences, pour honorer tous ceux qui ont servi la nation, ceux qui sont morts pour la France, ceux qui se sont battus pour leur propre liberté, ceux qui se sont battus pour que d'autres aient la liberté d'en rire ou de l'oublier ».

Une minute de silence a été observée en mémoire de tous les combattants tombés pour la Nation.