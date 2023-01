Cahors - Cahors - Les évènements de cette fin de semaine à ne pas manquer...

Ce jeudi 19 janvier

Rendez-vous le jeudi 19 janvier à l'espace Congrès de Cahors pour une conférence à deux voix sur les liens tissés entre les chemins de Compostelle et les Vignobles du Sud- Ouest par Sébastien Pénari (Agence française des chemins de Compostelle) et France Gerbal-Medalle (Docteur en Géographie des vignobles) clôturée par une dégustation de vins du Sud-Ouest. A la suite de la conférence, une dégustation commentée sera réalisée autour des vins de Cahors.

Du vendredi 20 janvier au dimanche 22 janvier

Les vins de Cahors organisent du 20 au 22 janvier 2023 leur première édition de la Saint Vincent dans la ville de Cahors bien-sûr, mais aussi dans tout le vignoble. Amateurs de vin, gastronomes, passionnés, le grand-public est invité à participer aux festivités. Pendant deux jours, le vignoble de Cahors et la ville s’animeront au rythme des dégustations itinérantes et gourmandes, de la traditionnelle messe de la Saint-Vincent, des concerts… et de nombreux autres rendez-vous !

Billetterie : https://saintvincentcahors.festik.net/ - Renseignements et programme : www.vindecahors.fr