Montpellier - 8ème édition de la course caritative : Envolez-vous !

“Envolez-vous” : remise du chèque et ouverture des inscriptions pour la course inclusive montpelliéraine

Le 26 février 2023 aura lieu la 8ème édition de la course caritative Envolez-vous, organisée par l’association Envol et le club d’athlétisme MARC. Ce jeudi 19 janvier, en présence des adjoints au sport de Lattes et Montpellier, le chèque des 2000€ récoltés au dernier événement sera remis à l’association. La cérémonie se déroulera au magasin Foulées (8 Rue de la République, Montpellier) et lancera officiellement le début des inscriptions.

Remise du chèque

L’association Envol, qui mène des actions en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap via le sport, va pouvoir bénéficier du succès de l’édition 2022 de la course « Envolez-vous », à hauteur de 2000 euros. La cérémonie de remise du chèque se déroulera jeudi 19 janvier au magasin Foulées à Montpellier. Cette cérémonie lance officiellement l’ouverture des inscriptions pour participer à l’édition 2023 de la course, qui se tiendra le dimanche 26 février.

Un événement qui rassemble

Depuis son lancement, l’événement rassemble chaque année de plus en plus de participants dans la bonne humeur et la convivialité. Solidaires, les coureurs participent aux courses adaptées ou poussent les joëlettes. La buvette permet quant à elle de faire de belles rencontres. Un rendez-vous à ne pas manquer cette année ! Depuis 7 ans, ce sont déjà plus de 15 000 euros qui ont été récoltés au bénéfice de l’association Envol.

Les courses

Course de 11km ouverte aux joëlettes (12€)

Course de 5 km ouverte aux personnes en fauteuil (9€)

Course enfants autour du bassin Jacques Coeur (1€)

Course adaptée aux personnes polyhandicapées autour du bassin Jacques Coeur

Les départs des courses auront lieu au bassin Jacques Coeur. Les inscriptions en ligne sont accessibles sur www.envolez-vous.info et seront closes le samedi 25 février à 12h.

Les organisateurs

Le MARC est un club de course à pied né de la fusion de deux clubs historiques montpelliérains, l’ACFM (Association des Coureurs de Fond de Montpellier) et l’EMA (Entente Montpellier Athlétisme), en 2010. Facilement reconnaissables, les coureurs du club (les marciens) sont habillés de vert. Depuis 8 ans, ils organisent la course aux côtés de l’association Envol.

www.marc-athletisme.org

Créée il y a 11 ans par Cindy Le Falher, l’association Envol propose des activités sportives adaptées aux besoins des personnes handicapées. Lugiplace, parcours joelettes, randonnées et séances aquatiques sont au programme.

www.envol-sportsante.com