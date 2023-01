Haute-Garonne - Le Syndicat d'énergie à la rencontre des élus locaux à Villefranche-de-Lauragais

[De gauche à droite sur la photo : Mathieu Lambert, responsable de secteur technique du SDEHG, Guy Darnaud, Adjoint au maire de Villefranche-de-Lauragais, Thierry Suaud, Président du SDEHG, Yacin Lala, Directeur général adjoint du SDEHG, Mario Brizio, responsable de secteur technique du SDEHG.]

Le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) organise des réunions territoriales durant le dernier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023 pour échanger avec les maires et les délégués des communes sur les sujets et les enjeux d’actualité, en présence des représentants d’Enedis et des entreprises de travaux.

C’est ainsi que Thierry Suaud, Président du SDEHG, s’est rendu le 6 janvier dernier à Villefranche-de-Lauragais pour rencontrer les élus communaux du secteur, accompagné des équipes du SDEHG.

Les échanges, particulièrement riches, ont porté en premier lieu sur la crise énergétique et ses conséquences sur le budget des communes. Les élus communaux sont particulièrement inquiets face à la hausse soudaine des coûts de l'énergie qui met en péril les services publics locaux essentiels. Les élus sont convaincus que pour faire face à cette crise de l’énergie sans précédent il est essentiel entre autres, de réduire nos consommations et d’agir de façon collective.

Les communes peuvent s’appuyer sur l’expertise du SDEHG, en tant qu’acteur du service public local de l’énergie, pour les accompagner dans leur démarche de sobriété énergétique avec différents programmes adaptés à leurs besoins : rénovation de l’éclairage public avec le programme LED Haute-Garonne 2026 ++, extinction de l’éclairage public en cœur de nuit, développement des énergies renouvelables et de l’autoconsommation, rénovation du patrimoine bâti communal, organisation d’un groupement d’achat d’électricité pour obtenir les meilleurs prix.

Le SDEHG a lancé un appel à candidatures à destination des communes en faveur du développement de l’autoconsommation à partir d’ombrières photovoltaïques.

Thierry Suaud, Président du SDEHG : « Cet appel à candidatures proposé par le SDEHG s’inspire pleinement des valeurs chères au Syndicat que sont la solidarité, la mutualisation et la redistribution au service de toutes les communes, rurales et urbaines. Le principe est simple, le SDEHG met à la disposition des communes une ombrière photovoltaïque de parking clé en main, en échange d’une participation annuelle forfaitaire garantissant à la commune un prix de l’électricité inférieur au tarif réglementé. »

