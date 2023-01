Hérault - Génération.s Hérault réagit à la réformes des retraites

Communiqué de Génération.s Hérault sur les retraites

Pour les syndicats, les partis politiques et les citoyen.ne.s 2023 démarrera par une forte mobilisation contre la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron et son gouvernement.

Ces derniers ont oublié que c'est pour faire barrage à l'Extrême droite que beaucoup d'électeurs et électrices ont porté leur suffrage sur la candidature d'Emmanuel Macron et ce n'est pas du tout pour valider une réforme injuste et violente pour les salarié.e.s.

Alors que les difficultés s’aggravent pour des millions de nos concitoyen.ne.s confronté.e.s à l’inflation persistante, le Président de la République et son gouvernement s’obstinent à vouloir imposer un recul de l’âge de la retraite.

Alors que la souffrance au travail est bien réelle et que les critères de pénibilité ont été en grande partie supprimés, les salarié.e.s aspirent au droit au repos après une longue vie de labeur.

Il n’y a pourtant aucune nécessité économique à cette réforme. Ce choix est purement idéologique car les 12 Mrds de déficit annoncés pour 2027 sont largement supportables comme l’indique le Conseil d’Orientation des Retraites.

Engagé dans le programme de stabilité de la Communauté Européenne le gouvernement vise en fait à diminuer les prélèvements obligatoires et les dépenses publiques et non à équilibrer le système des retraites.

Génération.s Hérault sera aux côtés des syndicats et des travailleur.euse.s réuni.e.s contre cette réforme injuste et violente.

Nous appelons à la mobilisation en masse dès le 19 janvier !

Bourse du Travail à Béziers à 10h30

Devant la mairie à Sète à 10h30

Place Zeus - devant la Métropole à Montpellier à 11h00

A la réforme des retraites, Génération.s dit NON, NON et NON !

On nous parle d’une plus longue espérance de vie, nous répondons un ouvrier vit en moyenne 7 ans de moins qu’un cadre ; l’écart de l’espérance de vie entre les plus pauvres et les plus riches frôle les 13 ans pour les hommes et les 8 ans pour les femmes (INSEE)

On nous parle de justice sociale, nous répondons c’est parfaitement injuste pour celles et ceux qui ont eu des carrières hachées, particulièrement les femmes qui seront les grandes perdantes puisque les inégalités salariales des femmes vont se répercuter sur leur retraites et vont se combiner avec les conséquences précédentes

On nous parle de PIB, de coût, de financement, nous répondons que pour nous l’indicateur prioritaire doit être l’espérance de vie en bonne santé

On nous parle de pension à 85% du SMIC, nous répondons c’est inscrit dans la loi depuis 2008 et les gouvernements successifs ne l’ont jamais appliqué !

Génération.s revendique les propositions du programme de la NUPES :