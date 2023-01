Perpignan - Louis Aliot, Maire de Perpignan, adresse ses vœux au personnel municipal

Les vœux au personnel municipal

Louis Aliot, Maire de Perpignan, adresse ses vœux au personnel municipal

Ce vendredi 13 janvier 2023, Louis Aliot, Maire de Perpignan, accompagné de Philippe Mocellin, Directeur Général des Services et de son équipe municipale, a adressé ses vœux au personnel municipal, à l’église des Dominicains.

En raison de la pandémie, c’est la première cérémonie des vœux aux agents que le Maire a eu l’occasion de célébrer.

Lors de son discours, il les a remerciés pour leur implication quotidienne au service des Perpignanaises et des Perpignanais.

Sécurité, propreté et proximité

Le Maire a souhaité mettre en exergue le socle du mandat « sécurité, propreté et proximité ». « Grâce à l’implication de chacun, nous enregistrons les premiers résultats concrets », a ainsi déclaré Louis Aliot.

Dans un contexte économique extrêmement contraint, le Maire a également souligné les efforts consentis pour renforcer et réorganiser certains services dont la Police Municipale ou encore le service Propreté.

Un moment particulièrement apprécié par les agents municipaux et qui a permis de renforcer la cohésion et la volonté de tous d’œuvrer à l’amélioration du cadre de vie des citoyens et de poursuivre le redressement de Perpignan la Rayonnante.