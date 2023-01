Occitanie -  Carole DELGA, présidente de Régions de France, félicite Franck LEROY, nouveau président de la Région Grand Est, à la suite de son élection

Carole DELGA, présidente de Régions de France, félicite Franck LEROY, nouveau président de la Région Grand Est, à la suite de son élection

À la suite de la décision de Jean ROTTNER de se retirer de la vie publique, le conseil régional de Grand Est était appelé ce matin à élire un nouveau président, pour conduire les travaux de l’assemblée et de la collectivité.

Franck LEROY, maire d’Epernay depuis 22 ans et président de la communauté d’agglomération Epernay Agglo Champagne, élu local très ancré dans son territoire, et jusqu’à ce jour premier vice-président de la Région, vient d’être élu à la majorité des voix président de la Région Grand Est.

Carole DELGA, présidente de Régions de France, lui adresse ses sincères félicitations et tous ses vœux de succès. Elle se réjouit de compter, au sein de Régions de France, un nouveau président très engagé en faveur de l’environnement, des transitions écologiques et de l’aménagement du territoire.

Pour Carole DELGA : « La Région Grand Est fait partie des régions fusionnées qui ont démontré avec brio, la pertinence d’une échelle de territoire agrandie, qui confère une capacité d’action plus importante, pour relever les défis en matière économique, de recherche et d’innovation, en matière de transports et d’environnement, ou encore en soutien aux projets locaux. Dans les phases de crises, comme lors de la pandémie de COVID, la Région Grand Est a été à la pointe de la protection des populations. Franck LEROY est un élu très expérimenté dans l’ensemble des sujets de l’action régionale, il est attaché à son territoire, qu’il connaît bien. Je lui souhaite un plein succès dans son engagement renouvelé au service de la Région Grand Est et je me réjouis que Régions de France puisse compter sur un élu de sa qualité pour contribuer à ses travaux en faveur de la démocratie locale et de la décentralisation régionale ».