Hérault - Nouveau taux du Livret A : à quoi doivent s'attendre les épargnants ?

Après un taux du Livret A réhaussé à 2% en août dernier, Bruno Le Maire a annoncé ce jour une nouvelle réhausse du taux à 3%.

Face une forte inflation, le Gouvernement semble contraint de rehausser le taux des livrets. Cependant, taux haut n'est pas synonyme de haut rendement : en 2008, lorsque le taux du Livret A était à 3,7%, dépassant alors le niveau d'inflation à 2,8% sur cette période, le rendement réel était lui, seulement de 0,9%.

Pour lutter contre l’inflation et protéger ses placements, le Livret A n'est alors pas l'option la plus efficace.

Selon Vincent Cudkowicz, directeur général de bienprévoir.fr et Primaliance, "bien qu'avantageux, ce placement intégré au patrimoine "national" des épargnants peine à combattre l'inflation qui reste encore très élevée (6,2% en octobre 2022 – source Insee) : le rendement de ce produit d'investissement reste alors plutôt faible, voire négatif. D'autres solutions sur le marché, comme l'épargne immobilière, pourraient permettre aux Français de mieux absorber la crise inflationniste et la hausse des taux d'intérêts que nous traversons déjà depuis plusieurs mois, malgré une possible stagnation des valeurs immobilières."

Pour illustrer les taux du Livret A en comparaison avec l’inflation, vous trouverez ci-dessous un graphique historique depuis 1990 avec 2 courbes : le taux du Livret A (pour mémoire) et le taux du Livret A réel, net d’inflation.