Hérault - Insécurité en Occitanie : dans d'Enquêtes de région" sur France 3 Occitanie

Insécurité en Occitanie

Dans ce numéro de janvier, Enquêtes de région s’intéresse au sentiment d’insécurité en Occitanie. Depuis le coeur de Montpellier et au sein de l’association Addictions France également basée dans cette métropole, Anne-Sophie Mandrou et Nicolas Albrand tenteront de répondre aux questions suivantes : À quels types de délinquance notre région est-elle confrontée ? Comment s’organisent les trafics de drogue en Occitanie et quel rôle joue la Catalogne toute proche ? Assistons-nous à une dérive « à la Marseillaise »avec une montée des faits divers violents et des homicides ?

Pour y répondre, l’émission abordera le sujet autour de deux reportages :

« L'Espagne, nouvel Eldorado des narcos ? » (un reportage de Sébastien Banus et Yannick Le Teurnier)

« Violences urbaines : Toulouse sous tension » (un reportage de Bruno Frediani et Nathan Filiol)

Les invités :

Yann Bisiou, Maître de conférences, Docteur en droit privé et Sciences Criminelles à Université Paul Valéry - Montpellier III, spécialisé dans les stupéfiants

David Leyraud, Secrétaire Régional Adjoint du syndicat Alliance Police, pour une intervention sur la « Marseillisation » du trafic de drogue et des règlements de compte à Toulouse

Pauline Martin, Responsable Régionale de Prévention Association Addictions France à Montpellier

Marc Péré, Maire de l’Union, une commune de 11.800 habitants située dans l’agglomération de Toulouse

À (re)voir sur france.tv