Toulouse - M6 - Floatee, un entrepreneur Toulousain dans "Qui veut être mon associé ?" Le mercredi 25 janvier à 21:10

M6 - Floatee, un entrepreneur de votre région dans "Qui veut être mon associé ?" le mercredi 25 janvier à 21:10

Il aura quelques minutes pour convaincre les investisseurs de s'engager à ses côtés et devenir associés. Cette rencontre pourra changer sa vie.

Philippe et Thibaut, 2 amis ingénieurs, ont développé un tee-shirt anti-noyade et anti-UV qui se transforme automatiquement en gilet de sauvetage en moins de 3 secondes en cas d’immersion dans l’eau. De quoi palier aux drames des noyades infantiles et rassurer les parents lorsque les enfants sont hors de l’eau.

Aujourd’hui, ils participent à l’émission en espérant récolter les fonds nécessaires pour développer la vente de ce produit innovant.

L’ÉMISSION « QUI VEUT ETRE MON ASSOCIÉ ? »

Ils viennent de la France entière, ont des parcours et des âges différents. Ils ont tous eu une idée, celle d’un objet, d’un service ou d’un commerce et ont un jour décidé de sauter le pas et de créer leur propre entreprise.

Certains en sont aux prémices alors que d’autres vivent déjà de leur projet. Mais à tous, il manque pourtant un élément crucial : de l’accompagnement, des conseils et un financement pour aller au bout de leur rêve. Ces passionnés vont avoir l’occasion unique de rencontrer 6 investisseurs reconnus, pour les convaincre de s’engager à leurs côtés et de devenir leur associé. Cette rencontre peut changer leur vie....

Les investisseurs :

Isabèle Chevalier (Ex PDG BIO K+ International), Anthony Bourbon (Feed), Delphine André (GCA), Jean-Pierre Nadir (Fairmoove), Marc Simoncini (Angell), Éric Larchevêque (Ledger).