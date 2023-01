Toulouse - Faut-il mettre un frein aux ZFE ? Dimanche en politique Dimanche 15 janvier à 11h30

Dimanche 15 janvier à 11h30 Dimanche en politique Présenté par Alexandre Rozga

Le magazine Dimanche en Politique s’intéresse aux sujets de société qui animent notre région tout en décryptant les enjeux politiques. Experts.es, journalistes, personnalités publiques, sont les invités de cette émission tournée aux quatre coins de notre territoire.

Faut-il mettre un frein aux ZFE ?

Depuis le 1er janvier 2023, les Zones à Faible Emissions (ZFE)ont franchi un nouveau cap dans les deux plus grandes villes d’Occitanie, avec la mise en place de nouvelles restrictions de circulation dans les métropoles de Toulouse et Montpellier. Objectif : rendre l’air plus respirable. Mais, dans un contexte de crise de l’énergie et d’inflation, faut-il mettre un frein aux ZFE ?

Pour en débattre, Alexandre Rozga recevra :

Nicole Asencio, co-présidente AUTATE (Association des Usagères/Usagers des Transports en commun de l’Agglomération Toulousaine et de ses Environs)

Stéphane Salomon, membre de l’Interclub ZFE 31 représentant des automobilistes et motards

François Chollet, adjoint au Maire de Toulouse et vice-président de Toulouse Métropole en charge de l’écologie

Antoine Maurice, président du Groupe Ecologiste, Solidaire et Citoyen de Toulouse Métropole



Avec les interventions de :

Louis Alliot, Maire RN de Perpignan et vice-président de Perpignan Méditerranée Métropole

Bruno Millienne, Député Modem des Yvelines, co-rapporteur d’une Mission d’information flash sur les ZFE