Le 30 janvier 2023, au Centre Rabelais de Montpellier, le CPCA Sud Occitanie organise le colloque « Violences conjugales : les auteurs en question ». Comment agir auprès des auteurs pour prévenir et traiter les problématiques de violences au sein du couple ? Cette journée professionnelle permettra d’échanger sur des pratiques prometteuses menées en France et au Canada grâce aux interventions d’expert·es en droit pénal, en travail social, en psychiatrie et en psychologie clinique. Elle sera suivie, en soirée, de projections vidéo et d’un débat ouvert au grand public. Le colloque du CPCA Sud Occitanie participe à la promotion de modalités relationnelles respectueuses de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le Centre de prise en charge des auteurs (CPCA) Sud Occitanie a souhaité réunir à Montpellier des spécialistes des violences conjugales pour aborder ce thème avec un nouveau paradigme : la prise en considération de leurs auteurs afin d’améliorer la prévention. Le colloque organisé le 30 janvier prochain salle Rabelais permettra d’entendre en introduction Pierre Couttenier, avocat général près la cour d’appel de Nîmes et Iris Christol, vice-bâtonnier du barreau de Montpellier. Liliane Daligand, professeure émérite de médecine légale (faculté de médecine de Lyon), psychiatre et experte de justice, ouvrira les témoignages de pratiques sur le thème de l’emprise. Raphaël Balland, procureur de la République au tribunal judiciaire de Béziers, traitera des addictions ; Valérie Roy, maitre de conférences à l’université de Laval (Québec) de la responsabilisation des auteurs de violences conjugales. Il sera question des différents profils de ces auteurs avec Jean-Martin Deslauriers, maitre de conférences à l’université d’Ottawa (Ontario), spécialiste des masculinités. Enfin Elisabeth Perry, psychologue clinicienne, co-auteure du manuel Engage et directrice CPCA Grand Est Nancy, posera la question de l’obligation et du volontariat. Le mot de la fin reviendra à Nicole Escassut, directrice régionale des Droits des Femmes et de l’Égalité pour l’Occitanie.

Partager les connaissances avec les professionnel·les pour orienter vers les lieux de prise en charge

Ce colloque rappellera ce que sont les violences conjugales et leur caractère infractionnel tout en précisant l’évolution récente de la législation sur ce point. Il permettra aussi de partager les recherches sur l’impact des violences sur les victimes majeures et mineures, d’identifier les facteurs de réussite dans les prises en charge des auteurs en France et au Canada et de repérer les pratiques les plus prometteuses. « Nous souhaitons donner aux professionnel·les les clefs pour agir, les former au mieux pour qu’elles·ils puissent solliciter les ressources appropriées et orienter les auteurs vers les lieux de prise en charge de leur territoire » déclare Stéphanie Archambault, coordinatrice du CPCA. Le CPCA Sud Occitanie leur proposera, à l’issue du colloque, une formation co-construite avec l’IFME de Nîmes.

« Violences conjugales : menaces sur les liens ! Pe/anser les impacts » • Sensibiliser le grand public et ouvrir le débat

Le CPCA invite le grand public à rejoindre la salle Rabelais de 19 h 30 à 21 h pour débattre de la prise en charge des auteurs de violences conjugales autour de la projection de courts-métrages. Les intervenants présents au colloque participeront au débat. Au programme :



1/ « 1975 : Battez-vous votre femme ? » • Un micro trottoir réalisé pour l’émission Aujourd’hui Madame du 5 décembre 1975 (Antenne 2), qui fut suivi du premier débat organisé à la télévision française sur le problème des femmes battues, avec le témoignage de téléspectatrices (© INA). Présenté en journée aux professionnel·les, rediffusé pour nourrir le débat grand public.

2/ Capsules actions • En journée, les professionnel·es auront visionné des capsules (fomat 5 min) consacrées aux actions menées auprès des auteurs de violences conjugales. En soirée, projection d’un format de 30 min.

3/ Court métrage Tom et Léna • Ce film pédagogique porte sur l’impact des violences au sein du couple sur les enfants ainsi que sur la parentalité. Réalisé en 2015 par Johanna Bedeau à l’initiative de la MIPROF, en partenariat avec la MGEN, l’Institut de Victimologie, le ministère de la justice, le ministère de l’éducation nationale et le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Informations pratiques

• Lieu du colloque : Centre Rabelais, 27 boulevard Sarrail à Montpellier

• Inscription obligatoire pour le colloque sur https://bit.ly/colloqueCPCAsudoccitanie.

• Entrée libre pour la soirée, de 19h30 à 21h.

• Contact CPCA Sud Occitanie : cpcasud[at]aers-asso.fr