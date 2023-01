Toulouse - Précarité : EDF accompagne les salariés de l'entreprise Adaptée et Solidaire DSI

En signant une convention de partenariat mardi 10 janvier à Toulouse, EDF Sud-Ouest s’engage auprès de 685 salariés qui pourront bénéficier d’un accompagnement privilégié afin de s’acquitter de leur facture d’énergie.

DSI, Distribution Services Industriels, est une entreprise Adaptée et Solidaire implantée dans toute la France, dont le siège est à Blagnac. Soumise aux mêmes contraintes de rentabilité et d'efficacité que les entreprises dites ordinaires, sa particularité est d'employer durablement 85% de salariés handicapés dans des conditions de travail adaptées.

Avec plus de 1000 salariés dans le Sud-Ouest, dont 685 en région toulousaine, DSI intervient dans des domaines aussi variés que les services multi techniques, opérations industrielles, projets numériques, interactivité digitale et production agricole.

Afin de lutter contre la précarité énergétique de ses salariés, le service social de DSI et les équipes Solidarité d’EDF Sud-Ouest ont mis en place un accompagnement personnalisé pour venir à bout des difficultés financières affectant le maintien des collaborateurs dans un logement décent impliquant l'accès à un minimum d'énergie.

Les salariés de DSi en difficulté seront directement orientés vers les différents partenaires sociaux habilités à constituer les dossiers de demande d’aides. En partenariat avec les équipes d’EDF, ils seront informés des différents dispositifs (Fonds de Solidarité Logement, utilisation du chèque énergie, ...), sensibilisés aux éco-gestes et familiarisés avec les outils digitaux permettant de comprendre leur facture, mieux contrôler leurs usages et consommations (application mobile « EDF&Moi», Espace client « e.quilibre »...).

Acteur reconnu en matière de lutte contre la précarité énergétique, EDF engage depuis 30 ans des actions de solidarité en faveur des publics fragilisés et des clients démunis, aux côtés des collectivités territoriales à travers le Fonds de Solidarité Logement, et en partenariat avec des entreprises et des associations.

« Depuis sa création, notre entreprise adaptée et solidaire s'engage pour protéger tous ses collaborateurs grâce à l'équipe de l'Accompagnement Social de DSI. Grâce à ce partenariat avec EDF, nous favorisons le dialogue et la réflexion collective sur les enjeux environnementaux et sociétaux, de manière à contribuer à la construction d’un monde plus durable et plus juste ». Jean- Louis Ribes, fondateur et Président Directeur Général de DSI.

Photo : Florence Albouy-David, directrice de développement d'EDF Sud-Ouest et Jean-Louis Ribes, Président Directeur Général de DSI, signent une convention contre la précarité énergétique mardi 10 janvier 2023, dans les locaux de DSI à Saint-Orens-de- Gameville.