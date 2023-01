Toulouse - Plein régime pour la ligne Marseille-Toulouse avec Twin Jet !

La compagnie aérienne régionale Twin Jet annonce la reprise complète de son programme de vols sur la ligne Marseille-Toulouse.

Pour répondre à l’augmentation des déplacements entre Marseille et Toulouse, la navette aérienne opérée par Twin Jet reprend à plein régime entre les deux capitales régionales, avec 25 vols aller-retour du lundi au dimanche.

Pour rappel, le service de navettes proposé par la compagnie Twin Jet offre davantage de fréquences quotidiennes, plus de flexibilité pour modifier son voyage et un accès rapide en salle d’embarquement.

Une flexibilité pour faciliter le voyage

Les passagers Twin Jet ayant un billet modifiable, avec ou sans frais, ont la possibilité de se positionner en liste d’attente afin d’être reportés sur le vol précédent ou sur le suivant, gratuitement et dans la même journée.



Un passage prioritaire à l’aéroport

Pour gagner du temps lors des passages aux contrôles de sureté au départ des aéroports de Marseille et de Toulouse, Twin Jet rappelle que le service de coupe-file est inclus dans le billet pour tous ses passagers.



Un troisième appareil basé à Toulouse

La compagnie Twin Jet va positionner un troisième appareil sur sa base Toulousaine afin de renforcer sa présence. De nouvelles destinations sont actuellement en préparation. Twin Jet annoncera des ouvertures de lignes prochainement.

Les billets sont réservables auprès de toutes les agences de voyages, sur le site Internet de la compagnie www.twinjet.fr, et en appelant la centrale de réservation Twin Jet au 0892.707.737.

Twin Jet est partenaire FlyingBlue, programme de fidélité du groupe Air France - KLM. Les passagers peuvent cumuler des miles sur leur carte de fidélité et les utiliser sur toutes les compagnies membres de l’alliance.

A propos de TWIN JET

Créée en mai 2001, TWIN JET est une entreprise française de transport aérien.

Partenaire du programme de fidélité Flying Blue, la compagnie opère environ 200 vols régionaux hebdomadaires pour desservir 11 destinations réparties en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse : Le Puy-en-Velay, Lyon, Marseille, Mende, Metz-Nancy, Toulouse, Paris Orly, Zurich, Stuttgart, Bologne et Milan Malpensa. Elle dispose d’une flotte de 13 avions de type Beechcraft 1900D alliant confort et sécurité. Tous les vols directs Twin Jet offrent de nombreuses prestations à bord et répondent aux exigences de sécurité requises par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) et par l’Agence Européenne de Sécurité Aérienne (EASA).