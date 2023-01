Castelnau-le-Lez - Sganarelle ou le cocu imaginaire : Mardi 17 janvier 2023 à Castelnau-le-Lez

De quiproquos en qui-croit-cocus, Sganarelle est un petit chef-d’œuvre d’humour et de finesse où Molière jongle en virtuose avec les malentendus.

Martine et Sganarelle sont mariés. Célia et Lélio sont très amoureux. Jusqu’ici, tout va bien, mais... Célia s’évanouit dans les bras de Sganarelle, Martine les surprend, Lélio est parti en voyage et Gros René meurt de faim... Les histoires d’amour finissent mal en général ? À moins que... Le soupçon d’infidélité, tel un virus, contamine un à un tous les personnages de l’intrigue : chacun à son tour devient un « Cocu imaginaire ».

Quatre comédiens et un musicien offrent une version de Sganarelle teintée de commedia dell’arte, de burlesque chaplinesque, d’influences cartoon, avec un soupçon de théâtre baroque avec son éclairage à la bougie.

Une lecture baroque, donc, qui permet de mettre en abyme ce jeu de dupes où l’apparence se confond avec la réalité, nous plongeant dans une sorte de vertige, donnant corps au fantasme et à l’irréel. Et la jubilation du spectateur, à la fois victime et complice de ces leurres, s’en trouve redoublée.

Sganarelle ou le cocu imaginaire

Texte de Molière

Mise en scène : Milena Vlach et Jean-Denis Monory

Interprétation

Laurent Charoy : Sganarelle

Alexandre Palma Salas : Gorgibus, Lélie

Céline Barbarin : Célie, Gros-René

Miléna Vlach : la femme de Sganarelle, la suivante

Orgue de Barbarie : Jean-Marc Puigserver

Costumes : Chantal Rousseau

Scénographie : Compagnie Aigle de Sable, sur une idée originale de Jean-Denis Monory.

Conception décor : Miguel Meireles (les décors et accessoires ont été réalisés dans les Ateliers du théâtre de l’Epée de Bois).

Travail chorégraphique : Gudrun Skamletz



Le Kiasma