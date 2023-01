Perpignan - Pas de Déferlantes à Perpignan la mairie réagit !

LOUIS ALIOT, MAIRE DE PERPIGNAN, COMMUNIQUE :

La Mairie de Perpignan prend acte de la décision des organisateurs des ‘Déferlantes’ de renoncer à leur programmation à Perpignan prévue du 6 au 9 juillet 2023. Le chantage et le sectarisme auront eu raison de l’intérêt culturel, économique et touristique de notre territoire.

Cette belle manifestation méritait mieux que des pressions inqualifiables et antidémocratiques qui pénalisent en premier lieu les citoyens dans leur diversité et le public. Nonobstant ces marques d’intolérance de quelques privilégiés du showbiz, Perpignan continuera à défendre le monde de la culture, son pluralisme et son indépendance.

Photo d'illustration