Béziers - Avec les syndicats contre la reforme des retraites les 12 et 19 janvier

Le Gouvernement d’Emmanuel Macron par l’intermédiaire de la première ministre Elisabeth BORNE vient d’annoncer ce 10 janvier 2023 une nouvelle reforme des retraites avec un allongement de l’ouverture des droits à 64 ans pour l’ensemble des salarié-es.

ll n’y a pourtant aucune nécessité économique à cette réforme. Contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, il n’y a pas de menace de déficit insurmontable de notre système de retraite.

La Section PCF de Béziers, réunie ce jour, s’oppose totalement à cette réforme injuste et inefficace, rejetée par une majorité de Français·es et toutes les organisations syndicales de salarié·es.

Ensemble, nous défendons notre système de retraite par répartition. D’ores et déjà, nous soutenons toutes les initiatives de l’intersyndicale dans les deux premiers rendez-vous décidés localement et nationalement.

Dans ce cadre, nous appelons les communistes et sympathisant-es à se mobiliser massivement avec l’ensemble des syndicats contre une reforme injuste, inégalitaire, de classe et contre les pauvres et les femmes.