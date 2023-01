Hérault - Thermalies 2023 : l'Occitanie affirme son positionnement de destination santé et bien-être

Le prochain salon des Thermalies se tiendra du 19 au 22 janvier 2023 à Paris, au Carrousel du Louvre. Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie (CRTL) y valorisera, aux côtés de la Fédération Thermale d’Occitanie (FTO) et des stations partenaires, la riche offre thermale de la région, confirmant ainsi l’importance de la filière du thermalisme et du bien-être dans l’économie touristique régionale.

Evènement « grand public » majeur pour la filière, le salon des Thermalies offre une vitrine providentielle pour valoriser toute l’offre thermale d’Occitanie et renforcer ainsi la notoriété de la région en tant que 1ère destination thermale de France. Action phare du programme 2023 de valorisation de la filière thermale, ce salon représente un investissement de 72 K€ cofinancé par le CRTL, la FTO, la Région Occitanie et les Agences Départementales du Tourisme concernées par le thermalisme.

La FTO (associant l’ensemble des villes et établissements thermaux de la région) et le CRTL animeront le stand « Occitanie » avec la présence de 11 stations thermales[1] tout au long de ces quatre jours, tandis que la plupart des autres établissements thermaux de la région sera représentée, soit par les opérateurs nationaux auxquels ils appartiennent[2] soit par des structures indépendantes comme Balaruc-les-Bains (Hérault), 1ère station thermale française en nombre de curistes, ou Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), station reprise en 2022 par le groupe Arenadour, qui disposeront également de leur propre stand. Pour la première année, tous les stands des structures thermales d’Occitanie seront localisés à proximité immédiate les uns des autres, permettant une meilleure lisibilité de l’offre thermale régionale.

« L’activité thermale est un levier de développement majeur des zones rurales et de montagne qui participe à l’aménagement du territoire », rappelle Vincent Garel, Président du CRTL qui souligne que « le thermalisme, tout comme le tourisme de bien-être en général, permet d’augmenter le taux d’occupation des hébergements touristiques du territoire toute l’année ».

« En participant aux Thermalies, le CRTL et la FTO affichent leur volonté de singulariser l’Occitanie en tant que destination thermale plurielle et diversifiée qui associe une offre médicale complète à une large gamme de prestations bien-être à valoriser auprès d’un public toujours plus exigeant en matière de qualité et de personnalisation », complète Guillaume Daléry, Président de la FTO. « Les stations thermales d’Occitanie attendent beaucoup de cette nouvelle saison, première véritable année complète » conclut Jean Pinard, Directeur du CRTL.

L’Occitanie dispose de 28 stations thermales qui accueillent près de 185 000 curistes en moyenne chaque année pour des cures conventionnées (30% des curistes nationaux et 6 millions de nuitées). On y traite l’ensemble des 12 indications thérapeutiques reconnues par la sécurité sociale. Le seules cures conventionnées génèrent autour de 2500 emplois et 120 millions d’euros de retombées directes injectées dans l’économie locale (et 180 millions d’euros de retombées indirectes supplémentaires entre l’hébergement, les achats dans les commerces et les activités sur place hors cure). La filière thermale d’Occitanie connaît en 2022 une fréquentation en hausse grâce à une saison quasi normale et au retour de 70 à 88% de ses curistes (selon les stations) par rapport à 2019.

Pour l’Hérault :

Aux Thermalies :

Balaruc-les-Bains qui truste la 1ère marche du podium des stations thermales françaises

Lamalou-les-Bains (au sein de l’espace dédié à la Chaîne thermale du Soleil) qui est la 4ème station thermale (sur 28 … pas mal du tout sachant que 50% des stations d’Occitanie sont dans les Pyrénées° ;

Soit 2 des 3 stations thermales de l’Hérault dans le top 5 d’Occitanie.

Avène-les-Bains (groupe Pierre Fabre) n’est pas présent aux Thermalies mais le stand généraliste de l’Occitanie thermale se chargera de valoriser la station malgré tout..

Pour le palmarès des stations (chiffres d’avant crise - source CNETH) :

Balaruc : près de 53000 curistes

Lamalou : près de 13000 curistes

NB Le saviez-vous ? Avec presque 12% des curistes nationaux, l’Hérault est le 2ème département thermal de France. Il talonne les Landes (12,9% du total).

En 2022 Lamalou-les-Bains a retrouvé 85% de son activité thermale d’avant-crise, un record parmi toutes les stations thermales d’Occitanie.

Photo d'illustration