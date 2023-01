Toulouse - Lancement des collectes solidaires de Gramont

Événement : première édition de la collecte solidaire de vêtements du centre Commercial Gramont.

Date(s) : à partir du samedi 14 janvier (10h-12h / 13h-18h), et en suivant, un samedi par mois.

Planning disponible ici : https://www.espacegramont.com/actualites/collecte-vetements

Partenariat : lors de chaque collecte, une association caritative, solidaire et engagée dans les actions de recyclage du textile, sera mobilisée. Pour cette première édition, le samedi 14 janvier, le Secours Populaire sera présent et redistribuera tous les dons de vêtements collectés au cours de la journée.

Pour plus de renseignement ou ITV :

Contact agence ECRAN TOTAL : Cécile Suner , 05 34 66 26 70 – 06 02 73 32 33.

Contact direct au Centre Commercial GRAMONT, Service marketing : Clémence Passaga, 06 22 65 54 55.

CHIFFRES

1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre mondial proviennent de l’industrie du textile

(2e pollueur universel)

130 milliards de vêtements consommés par an dans le monde

30 Kg/habitant (moyenne) de vêtements neufs sont achetés chaque année

12 kg/habitant de textile sont jetés à la poubelle

Soit dans le monde, 500 000 tonnes de vêtements finissent chaque année aux ordures ménagères, l’équivalent de 50 tours Eiffel !

8 à 10 % d’entre-deux sont donnés pour être recyclés, en concurrence directe les plateformes de seconde main.

Grâce au recyclage :

90% des vêtements recyclés sont réutilisés

200 associations ou entreprises de l’économie sociale et solidaire vivent du recyclage du textile

Des millions de personnes s’habillent grâce aux vestiaires solidaires

Résolution 2023, Gramont passe en mode circulaire et solidaire !

Vêtements trop petits, démodés, assez vus, oubliés ? Vous ne les portez plus ?

Ne les laissez pas s’entasser dans vos dressings et armoires, et surtout ne les jetez pas à la poubelle !

Ces vêtements peuvent créer des emplois et avoir une seconde vie en étant portés par d’autres ou recyclés !

MODE CIRCULAIRE : OFFRIR UNE SECONDE VIE À VOS VÊTEMENTS !

Aujourd’hui en France, la consommation moyenne de vêtements achetés représente 30 kg par an et par adulte, et seulement 8 à 10% sont recyclés... Le reste finit la plupart du temps à la poubelle, soit près de

12 kg de textile par habitant jetés ! Dites stop !

Votre nouvelle résolution de l’année 2023 : faire recycler vos vêtements, et leur offrir une seconde vie tout en protégeant l’environnement.

La nouvelle résolution du centre commercial Gramont : vous aider à tenir cette résolution solidaire ! Gramont récupère l’ensemble de vos dons et veille à les réintégrer dans le circuit de recyclage en invitant un samedi par mois, une association engagée.

Alors, comment faire partie de cette aventure circulaire ?

Rien de plus simple, dès le samedi 14 janvier, il vous faudra déposer tous vos textiles à recycler dans le point de collecte de votre centre commercial Gramont au croisement des portes du Comminges et du Lauragais (en face de Nocibé).

Pour vous guider sur place pendant cette toute première édition de collecte solidaire, l’association Le Secours Populaire sera présente toute la journée.

QUELS VÊTEMENTS DONNER ?

Vêtements homme, femme, enfant et bébé, qu’ils soient neufs ou d’occasion, vêtements fantaisie et professionnels, de maternité, d’hiver et d’été, maillots de bain, combinaisons de ski, blousons, foulards, cravates, chaussettes, mais également linge de maison dont serviettes, nappes, draps, etc., quasiment tous les textiles peuvent aujourd’hui être recyclés pour être réutilisés !

Usés, décousus, même en mauvais état, les textiles passeront dans les mains de petites fées couturières afin d’être remis dans le circuit pour être donnés ou revendus, souvent pour une participation symbolique.

QUE DEVIENNENT VOS DONS ?

Chaque jour, les bénévoles des associations collectent et trient vos dons de textiles. Ce tri est indispensable pour orienter chaque pièce vers la seconde vie qui lui correspond.

Propres et en bon état, les dons seront distribués à des personnes en situation de précarité, ou revendus à tout petit prix pour financer les actions sociales menées par les associations.

Tâchés, troués ou usés, les dons seront réparés ou upcyclés !

Les plus usés seront donnés à des organismes certifiés pour servir de rembourrage de meubles, isolant pour les matériaux de construction dans le bâtiment, etc.

Encadré :

L’upcycling signifie littéralement « recyclage par le haut ».

C’est la récupération de la matière première des vêtements usagés pour les transformer en pièces de meilleure qualité. De nouveaux vêtements, sacs, voire même des meubles ou autres objets de décoration peuvent ainsi être fabriqués ! Même les plus grandes marques du luxe utilisent l’upcycling comme le créateur Jean-Paul Gaultier qui réalise certaines jupes avec des morceaux de chemises pour ses défilés de mode.

POURQUOI PARTICIPER A LA COLLECTE DU CENTRE GRAMONT ?

Parce que le centre a choisi de s’associer chaque mois à une association engagée dans le recyclage et le réemploi des vêtements donnés, un gage de sérieux pour tous ceux qui viendraient à douter encore du devenir de leur dons et hésiteraient à se lancer !

Pour les associations

La filière du tri et du recyclage, pensée comme un modèle de performance économique, sociale et environnementale, permet à vos dons de faire fonctionner tout un écosystème social et solidaire.

Tous les vêtements déposés sont triés pour être donnés aux plus démunis ou revendus dans des vestiaires solidaires, servant à financer d’autres actions caritatives, voire le retour à l’emploi de personnes en situation de précarité.

Pour la planète :

L'industrie textile est responsable de 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit plus que l'aviation et le transport maritime réunis. Elle est également la deuxième industrie la plus polluante de la planète après le pétrole : abus de colorants chimiques, des milliards de litres d’eau pollués, des décharges pleines de textiles non-dégradables, etc.

La mode pollue donc, c'est un fait !

C’est pourquoi chaque geste et chaque initiative de votre part comptera !

En donnant vos vêtements, vous participerez à la réussite d’une économie circulaire permettant de ralentir l’extraction de matières premières et de fermer la boucle du gaspillage de nos ressources.

Pour vous

Faites-vous plaisir, parce que consommer mieux devrait toujours rimer avec plaisir, votre centre commercial Gramont propose aux généreux donateurs de participer à un grand jeu instant gagnant dans lequel de nombreux cadeaux seront à gagner. Chaque don est une chance de vous récompenser pour votre bonne action !

LE SECOURS POPULAIRE

Partout en France, le Secours Populaire offre la possibilité de se vêtir dans ses vestiaires solidaires.

Les bénévoles de l'association reçoivent et collectent des tonnes de vêtements d’occasion ou neufs (grâce à des partenariats comme celui mis en place avec votre centre commercial Gramont).

Après la collecte, les vêtements sont triés, classés, rangés, mis à la disposition dans des vestiaires solidaires, ou bien, selon leur état, sont destinés à être recyclés.

Ainsi, chacun peut s'offrir des pantalons, chemises ou manteaux en bon état. Les familles peuvent trouver de quoi s'habiller parmi un vaste choix : des habits pour bébé, des vêtements chauds pour l'hiver, des tenues de pluie, des tenues plus habillées pour aller au travail, des sous-vêtements neufs ou encore des chaussures.

Une participation symbolique est demandée de temps en temps, selon l’indice de précarité des familles. Sachez qu’elle sert de financement aux nouvelles actions de solidarité du Secours populaire !

Encadré

Mode circulaire, quézaco ?

Selon l’ADEME, « l’économie circulaire se définit comme un système économique d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement tout en développant le bien-être des individus ».

Appliquée ici à l’industrie du textile, l’économie circulaire vise à changer de modèle par rapport à l’économie dite linéaire :

- limiter le gaspillage des ressources

- réduire son impact environnemental

- augmenter l’efficience de la vie des produits.

Pour ce faire, il parait indispensable de repenser la chaîne des valeurs actuelles pour :

« mieux produire, mieux consommer et mieux recycler nos textiles »

Mieux Produire

Favoriser les approvisionnements au plus juste, en optimisant les trajets et les emplois sur le territoire , l’utilisation de matières brutes durables, écologiques, employant les énergies propres. Il s’agit de réduire l’impact environnemental de la chaine de production à son maximum, de la conception à son cycle de fin de vie.

Mieux Consommer

Penser autrement : changer ses habitudes et pour promouvoir les usages de textile à la possession du choix des pièces, prendre en compte les impacts environnementaux au travers d’une consommation responsable, allonger au maximum la durée d’utilisation de chaque vêtement, penser à la fin de vie du vêtement avec le recyclage.

Mieux Recycler

Augmenter les volumes de textiles collectés, et comme le centre Gramont, s’engager en créant un rendez-vous mensuel avec des actions de collecte régulières tout au long de l’année, pour vous permettre de déposer vos dons directement auprès des associations qui œuvrent quotidiennement dans le tri et le réemploi des textiles recyclés.