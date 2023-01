Béziers - Jean-Marc BIAU adresse ses vœux à la population

Jean-Marc BIAU, Conseiller régional Occitanie PCF adresse ses vœux à la population :

En 2023, un ardent désir de bonheur

Tout d’abord, avant de rentrer dans le vif des sujets politiques, j’adresse tous mes vœux de bonheur, de santé et de solidarité à la population biterroise et plus largement celle de l'Herault.

Cet année 2022 qui vient de passer aura été marqué au niveau international par le retour de la guerre en Europe, avec le conflit Ukrainien et plus globalement et consécutivement par la poussée très forte des idées d’extrême droite dans de nombreux pays dont le nôtre.

C’est inquiétant mais cela doit renforcer notre détermination à lutter pour une société plus juste, plus solidaire, plus égalitaire sans que nous cédions un seul instant sur les idéaux de la République comme la laïcité, l’égalité, le vivre ensemble et un féminisme dont je n’hésite pas à dire qu’il doit être radical, contre un patriarcat qui brime les rêves, les aspirations et les activités de la moitié de la population et ses bienfaits pour tous.

L’élu régional que je suis désormais peut tous les jours s’apercevoir des dégâts du libéralisme et de l’abandon de l’état dans des domaines aussi importants que la santé, l’eau, les transports, l’énergie ou le service postal.

A titre d’exemple, où sont tous ceux qui nous ont vanté et vantent encore les mérites supposés de l’ouverture à la concurrence dans tous les domaines régaliens dont l’énergie ! Le résultat est là, devant nos yeux et nos factures et n’est pas conjoncturel mais systémique !

Dans la période particulière que nous vivons, les crises sanitaires, sociales et environnementales remettent au centre des débats les questions de l’accès de toutes et tous à un emploi et à un revenu digne. Il faut donc traiter ensemble les urgences sociales et les urgences environnementales et c’est ce que nous nous attachons à faire dans la mandature régionale !

Pour 2023, il y a un vrai besoin de refaire vivre les idées communistes, celle des jours heureux portés par Fabien ROUSSEL avec la mise en place de véritables mesures progressistes, dans une société plus égalitaire, plus démocratique y compris dans le monde du travail, avec un véritable partage des richesses, dans une planète plus propre et respectueuse de son environnement.

Au lieu de cela, le gouvernement nous propose un énième affrontement dans les prochains jours sur la question de la retraite. Sans rentrer dans un détail chiffré, cette réforme est injuste, inéquitable, inégalitaire, de classe et contre les pauvres et les femmes en particulier !

L’objectif de mettre le système à l’équilibre cache très mal le véritable but, celui d’ouvrir au marché privé une partie des 330 Milliards d’euros servis chaque année par les différents régimes de retraite en France.

Un de mes vœux consisterait à mettre en échec, avec les syndicats, les salarié-es, les citoyen-nes et l’ensemble de la gauche, cette politique régressive dès les premiers jours de cette année 2023 qui commence contre les mensonges et l’indécence de ce gouvernement. Vous pouvez compter sur mon engagement le plus total.

Très bonne année 2023