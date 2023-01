Montpellier - La prestigieuse compagnie British Airways fait son grand retour à Montpellier.

Dès le mois de mai prochain, sa filiale Euroflyer proposera trois vols par semaine de et vers Londres Gatwick. British Airways, via sa toute jeune filiale basée à Gatwick, BA Euroflyer, vient d’ajouter Montpellier à son réseau de liaisons court-courrier. Trois vols par semaine seront ainsi proposés en A320 bi-classe (pouvant accueillir jusqu’à 180 passagers), à compter du 27 mai 2023.

Ces vols seront opérés les mardis, jeudis et samedis avec le code BA. Ce retour met fin à quatre années d’absence de British Airways sur la plateforme montpelliéraine. Pour Emmanuel Brehmer, Président du Directoire d’Aéroport Montpellier Méditerranée, « ce retour de British Airways à Montpellier, ce magnifique et puissant groupe aéronautique, arrive à point nommé.

Nous travaillons en effet à renouer avec une croissance forte au service de notre territoire et ses habitants. Nul doute que British Airways, via sa filiale Euroflyer, attirera les Montpelliérains, les habitants d’Occitanie ou de Provence, pour profiter d’un city-break londonien. Mais aussi pour aller plus loin, car les continuations proposées par le groupe sont nombreuses à partir de Londres. Et, dans l’autre sens, nous savons que nos atouts sont forts pour attirer de nombreux touristes britanniques ». Les continuations évoquées sont New York (aéroport JFK), Orlando (en Floride), l’Ile Maurice et Doha.

D’autres correspondances sont possibles, mais obligent à passer une nuit à Londres : Antigua, Sainte-Lucie, Trinidad-et-Tobago, Cancun, Punta Cana, Vancouver, Kingston… L'ouverture de cette nouvelle liaison fait suite à l’obtention récente par BA Euroflyer de son certificat d'opérateur aérien (AOC) et de sa licence d'exploitation de l'autorité de l'aviation civile britannique (CAA). Cela lui permet de fonctionner en tant que filiale de British Airways et donc d’offrir le service haut de gamme que les clients de British Airways connaissent et apprécient. Desservant près de 40 destinations tout au long de l'année, British Airways est la seule compagnie aérienne basée à Gatwick à proposer à la fois des cabines affaires et économiques sur tous les vols court-courriers.

Les clients voyageant au départ de Gatwick bénéficient également d'une généreuse franchise de bagages, d'eau et de collations gratuites, d'une sélection de siège gratuite à H-24 et d'avantages pour les voyageurs fréquents tels que l'accès au salon (*). Les vols sont en vente dès maintenant et peuvent être réservés sur www.ba.com À propos de British Airways En tant que transporteur national du Royaume-Uni, British Airways dessert plus de 190 destinations dans plus de 65 pays, y compris des liaisons avec ses compagnies aériennes partenaires. La compagnie est fière de proposer à ses clients des vols vers plus de destinations au départ de Londres que tout autre transporteur.

Les clients de British Airways ont accès à l'un des réseaux les plus étendus au monde, tant au niveau national qu'international, proposant des vols depuis et vers les aéroports centraux à des heures pratiques. Il opère à partir de trois grands aéroports londoniens : Londres Heathrow, Londres Gatwick et Londres City, et dessert jusqu'à 26 villes rien qu'aux ÉtatsUnis.