Narbonne - Cuisines AvivA annonce l'ouverture de son 108ème magasin à Narbonne !

L’enseigne Cuisines AvivA poursuit son maillage hexagonal et annonce l’ouverture de son 108ème magasin à Narbonne, le 22 décembre 2022.

« Quel plaisir d’accueillir Jérôme dans la grande famille des franchisés Cuisines AvivA ! Nous avons été séduits par sa soif d’apprendre et d’entreprendre, qui est un réel moteur pour réussir une aventure entrepreneuriale. Cela ne fait aucun doute : il saura s’appuyer sur ses riches et différentes expériences professionnelles afin de faire de l’ouverture de ce nouveau magasin Cuisines AvivA à Narbonne une belle réussite ! Cette nouvelle implantation dans l’Aude ancre davantage notre enseigne dans le Sud de la France, un territoire où les besoins en cuisine sont importants, du fait des nombreuses résidences secondaires. » Bernard Abbou, Directeur Général de Cuisines AvivA.

Cette nouvelle implantation marque le développement du réseau de franchises en Occitanie. Il s’agit du 14ème magasin Cuisines AvivA dans la région et du 2ème dans le département de l’Aude. Cuisines AvivA propose depuis 22 ans des cuisines de haute qualité, fabriquées et assemblées en Allemagne, avec les cautions d’excellence et de robustesse propres aux certifications allemandes, toujours à des prix très accessibles. Plaçant la satisfaction au cœur de sa promesse et de son engagement, l’enseigne poursuit son expansion en bousculant les codes du marché.

Après des études en gestion et comptabilité, Jérôme Conoir intègre en 2010 un groupe pétrolier et exerce en tant que responsable de station-service. Pendant 12 ans, il manage des équipes composées de 3 à 6 personnes. En parallèle de cette activité, il décide de se lancer en 2015 dans une activité de rénovation et revente de biens immobiliers. En 2018, toujours en marge de son activité professionnelle principale, il se forme dans le domaine de l’efficacité énergétique et ouvre un bureau d’étude. Constamment à la recherche de nouveaux challenges, Jérôme décide en 2022 de se lancer dans l’entrepreneuriat et choisit d’ouvrir un magasin Cuisines AvivA à Narbonne, une ville qu’il connaît bien.

« J’étais à la recherche d’un nouveau projet entrepreneurial et le domaine de la cuisine s’est rapidement imposé à moi, après l’avoir découvert dans le cadre de mon activité de rénovation de biens immobiliers. J’ai décidé de me lancer dans l’aventure Cuisines AvivA, car j’ai été séduit par la dimension familiale de l’entreprise et son accompagnement, qui est un vrai “plus” en comparaison avec les autres enseignes que j’ai rencontrées. Je suis toujours motivé à l’idée d’apprendre de nouvelles choses : j’apprécie particulièrement les formations et le suivi quotidien proposé par Cuisines AvivA ! », commente Jérôme Conoir, franchisé Cuisines AvivA Narbonne.

Situé au Sud de Narbonne, dans la zone industrielle de La Coupe, le nouveau magasin Cuisines AvivA Narbonne bénéficie d’une bonne visibilité, grâce à son implantation dans une zone de passage très fréquentée avec plusieurs enseignes de grande distribution à proximité. Son showroom de 350 m² présente 10 expositions de cuisine, 1 buanderie, 2 meubles d’entrée et 1 meuble télévision. Pour travailler leurs projets de cuisine, les clients sont accompagnés par Jérôme, le directeur du magasin, mais aussi par deux vendeurs et une assistante de gestion.

À l’occasion de l’ouverture du magasin, une campagne promotionnelle est déployée du 1er février au 28 février 2023 (voir informations et conditions en magasin).