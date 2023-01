Toulouse - Bonici, 1ère franchise de pizzeria à s'affranchir des boites en carton avec la Bonici box

Depuis ce 1er janvier 2023, les enseignes de restauration rapide ont l’obligation de recourir à de la vaisselle réutilisable pour les repas et les boissons servis à table (gobelets, assiettes, couverts), en application de la loi AGEC qui vise à lutter contre le gaspillage. Pour aller encore plus loin dans cette démarche RSE, les franchisés Bonici sont les premiers à proposer des boites à pizza réutilisables, profondément convaincus des bienfondés de cette innovation écoresponsable dont le gain environnemental est indéniable.



Bonici box : 100% recyclable pour réduire les déchets

Avec 6 milliards de repas servis par an dans 30 000 points de vente en France, les enseignes de restauration rapide génèrent 180 000 tonnes de déchets chaque année*. Pour les 73 franchisés Bonici, cela représente 1 semi-remorque de boites en carton chaque mois.

« Au-delà de l’aspect réglementaire qui va dans le bon sens, il s’agit d’un fort enjeu sociétal pour notre marque, et de changer de modèle. En effet, bien plus qu’une mesure emblématique, le fait de proposer à notre clientèle la Bonici box, une boîte réutilisable, est un engagement fort pour nous qui travaillons au quotidien à la réduction des déchets et de notre empreinte carbone, en achetant au maximum des produits bruts, provenant essentiellement de France ou d’Italie. Nos flottes de scooters sont électriques, nous recyclons les huiles de fritures et éteignions les enseignes bien avant que cela ne soit imposé par le gouvernement. Car il faut savoir que la durée de vie d’une boîte en carton de pizza est de 20 minutes seulement, et qu’elle n’est pas recyclable à cause des résidus alimentaires ! Or, les Français consomment plus d’1,1 milliard de pizzas**, dont la moitié en livraison ou vente à emporter. » commente Jérôme Bonici, fondateur et président de la franchise Pizza Bonici

Bonici box : meilleure pour l'environnement… et même pour votre pizza !

Imaginée et conçue par PIZZycle***, la Bonici box est moulée à partir d’un polypropylène de la plus haute qualité, sans BPA, ce qui la rend très robuste, résistante aux rayures et à la chaleur, et 100 % recyclable. Grâce à sa forme ronde qui épouse le diamètre de la pizza, pas de gâchis de matière, contrairement à une boite en carton carrée ! La Bonici box peut être facilement transportée, nettoyée au lave-vaisselle et stockée efficacement. Son verrou-glissière innovant permet aux utilisateurs d'ouvrir et de fermer la boîte à pizza de manière intuitive. Ainsi verrouillée, fini les mauvaises surprises durant le transport et la livraison. Les aérations sur le bord de la boîte permettent à la vapeur de s'échapper, gardant ainsi votre pizza croustillante, moelleuse et délicieuse. La Bonici box se compose de deux plaques identiques de 27 cm de diamètre, afin que l'utilisateur puisse emboîter et empiler la boîte. La hauteur à l'intérieur de la boîte est de 4,4 cm, permettant aussi de mettre d’autres préparations telles que des quiches, des crêpes, des tartes, etc.

« On espère que les clients adhéreront à cette démarche. En 12 ans d’activité, je n’ai eu qu’un seul client qui est venu chercher sa pizza avec son propre contenant ! La Bonici box peut aussi servir de doggy bag et ainsi éviter le gaspillage alimentaire et les déchets. Les économies réalisées sur l’achat des boîtes en carton permettront d’éviter des hausses de prix, et de les encourager grâce à un programme de fidélité dédié. » explique Yannick Morin, franchisé à Balma (31).

L’offre Bonici box

Grâce à un partenariat avec la marque de boisson Tropico, la Bonici box est proposée à 9 € au client. « À chaque fois que les clients reviendront chercher leurs pizzas avec nos boîtes, nous tamponnerons une carte de fidélité, et au bout de 9 pizzas achetées, la 10ème sera offerte. Nous la proposerons aussi lors du service à table avec une caution. Ainsi tout le monde est gagnant-gagnant car c’est primordial de penser au recyclage des déchets. Aujourd’hui, nous sommes les premiers en France en tant que franchise à les proposer, c’est un pas de plus dans la lutte anti-gaspillage, une démarche RSE qui va plus loin que la réglementation AGEC qui est entré en vigueur à partir de ce 1er janvier 2023. Nous sommes de plus en plus habitués à acheter en vrac, et à recourir à des boîtes en tout genre. La Bonici box à de vrais avantages produits et permet une meilleure conservation de nos pizzas. » se réjouit Audrey Roquier, franchisée à Auch (32). L'objectif est de créer une alternative durable et moins chère que les boîtes en carton. Au bout de 15 utilisations seulement, la Bonici box reviendra moins cher qu'une boîte en carton ordinaire.

* https://fr.trenddetail.com/nouvelles/246204.html

**https://www.observatoiredelafranchise.fr/dossier-franchise/le-marche-de-la-pizza-en-2021- 2143.htm#:~:text=Les Fran%C3%A7ais en consomment 1%2C100,4%25 par rapport %C3%A0 2 017.

*** https://www.pizzycle.com/