Sète - Bilan 2022 : la lutte de Wings of the Ocean contre les déchets sauvages autour de l'Étang de Thau

Entre mai et octobre, l’équipe locale de l’association Wings of the Ocean a réalisé plus de 80 ramassages de déchets sauvages sur les plages et littoraux de l'Étang de Thau en mobilisant plus de 1 000 participants.

Après 6 mois de ramassage, l’équipe recense 4 180 kilos de déchets dont 71 665 mégots.

Première saison autour de l'Étang de Thau, l’un des plus grands étang de France

Entre mai et octobre 2022, l’association environnementale Wings of the Ocean s’est implantée à Sète autour de l'Etang de Thau, afin d’en préserver sa faune et sa flore menacées par la pollution plastique dûe à l’essor touristique et à sa localisation de confluent entre le Rhône et le Canal du Midi. Avec 75 km2 de superficie, l'étang de Thau est le troisième plus grand étang de France, juste derrière l’étang de Berre qui accueille également une mission de l’association.

Les 37 bénévoles ayant pris part à la mission tout au long de l’aventure se sont établis au sein d'une auberge de jeunesse vacante, mise à disposition par la Mairie de Sète. De concert avec les associations locales telles que Brigade Bleue, Project Rescue Ocean, Terra Mater, le Thaukite Club, les gardiens de Thau, I Love Planet ou encore ConcerThau, les bénévoles ont lutté contre l’invasion du plastique sur les côtes à raison de 3 actions de ramassage hebdomadaires.

De nombreuses dates tout au long de la mission offraient au public la possibilité de se joindre aux bénévoles pour participer aux opérations de ramassage des déchets ainsi qu’aux actions de sensibilisation.

Le combo apéros et mégots sur un territoire attractif en saison estivale

Les bénévoles ont observé une augmentation des déchets qui gravitent autour des apéros de plage. En effet, 446 canettes, 446 bouteilles de verre, plus de 1 244 de paquets alimentaires et 34 903 mégots ont été ramassés sur les digues entre juin et août.

Particulièrement présents en période estivale sur le territoire, les mégots de cigarettes sont une véritable menace pour l’océan. En effet, les filtres de ces mégots, composés de substances nocives telles que les métaux lourds et de la matière plastique (acétate de cellulose), se libèrent au contact de l’eau. D’après une étude du Centre d’Information sur l’Eau, un mégot pollue environ 500 litres d’eau et met en moyenne près de 12 ans à se dégrader.

Claire Geistodt-Kiener, chargée de projet de la mission déclare “ La ville de Sète est animée par de nombreux événements culturels en période estivale qui attirent beaucoup de touristes tout autour de l'étang de Thau. Cette affluence confronte la ville à une problématique de mégots, retrouvés en grand nombre au cours de cette période. L'Agglopole et de la Mairie de Sète qui se sentent concernées par cette problématique, sont déterminées à trouver des solutions pour réduire les déchets et préserver l'environnement ainsi que la qualité de vie des habitants et des visiteurs. Notre lutte commune contre la pollution dans les océans continue. “

En parallèle des ramassages, les bénévoles ont réalisé de nombreuses actions de sensibilisation auprès d’un public jeune, en intervenant dans les écoles primaires, les collèges et les lycées pour prévenir de la pollution plastique dans les océans.

À PROPOS DE L’ASSOCIATION WINGS OF THE OCEAN

Créée en 2018 par Julien Wosnitza, Wings of the Ocean est la première association de ramassage de déchets sauvages en France. L’association française agit en faveur de la protection des océans à travers le ramassage de déchets et des actions de sensibilisation auprès du grand public, des enfants et des entreprises et des élus locaux. Ces actions ont vocation à protéger la biodiversité marine et l'écosystème naturel des littoraux. L'association mène ainsi des actions de dépollution et de sensibilisation en France et en Europe. Depuis sa création, l'association a mené plus de 700 dépollutions, ramassé plus de 99 000 kilos de déchets. Wings of the Ocean encourage et accompagne les initiatives des entreprises comme des particuliers qui s'attèlent à trouver des alternatives à la consommation de plastique. https://www.wingsoftheocean.com/