Occitanie - Vœux 2023 : solidarité, égalité et inclusion

L’année 2022 aura été marquée par un certain nombre de crises et d’évènements qui marqueront l’humanité pour longtemps.

En cette année 2023 qui débute, je veux avoir une pensée particulière pour Mahsa Amini, cette jeune femme iranienne assassinée par la police des mœurs de Téhéran pour n’avoir pas porté assez strictement son voile. Le martyre de cette femme de 22 ans, a fait retentir le slogan « Femme, vie, liberté » aux quatre coins du monde.

Pour 2023, formulons le vœu de ne jamais l’oublier, elle et toutes les femmes victimes de violences et d’injustice. Dans ce monde nouveau que nous voyons naître, où des crises plus dures les unes que les autres se succèdent, ce sont malheureusement les personnes les plus fragiles qui paient les plus lourdes conséquences. Souvent, ce sont des femmes et des enfants.

Premières victimes de la guerre, de la famine, de la pauvreté et de la misère les femmes sont pourtant en première ligne quand il s’agit de porter haut et fort les valeurs de solidarité, d’égalité et d’inclusion. Je tiens à leur rendre un hommage fort et à leur adresser tous les meilleurs vœux de santé, de bonheur et de liberté. Que 2023 soit l’année d’une vie meilleure pour toutes les femmes du monde !

En Occitanie, ces questions d’égalité et d’inclusion, nous avons décidé d’en faire une priorité et de prendre à bras le corps la lutte contre toutes les formes de discrimination. Lors du mandat précédent nous avions déployé plusieurs plans d’actions régionaux, pour lutter contre le racisme, les inégalités entre les femmes et les hommes ou encore pour l’inclusion des personnes en situation de handicap.

2022 aura aussi été une année de concertation et de bilans avec les partenaires associatifs et institutionnels, afin de tracer de nouvelles perspectives. Nous allons poursuivre la construction de notre projet pour une région toujours plus inclusive, plus solidaire, notamment avec le lancement de nouveaux dispositifs, pour prendre toute notre place dans la lutte contre les violences faites aux femmes, continuer de bâtir des remparts solides contre le racisme et l’antisémitisme et pour faire de l’Occitanie un haut-lieu de l’accès à l’emploi, au sport et à la culture pour toutes les personnes en situation de handicap.

Plus que jamais, nous serons également aux côtés du monde associatif, en renouvelant nos dispositifs d’accompagnement mais surtout en innovant avec le lancement d’une véritable fondation des bénévoles. Avec plus de 140 000 associations actives dans notre région, nous savons combien ces hommes et ces femmes mobilisés au quotidien sont le cœur battant de nos territoires. Nous serons à leurs côtés.

En 2023, formulons le vœu d’une réussite collective pour faire de notre belle Occitanie un repère et un exemple de solidarité, d’égalité et d’inclusion.

Une très belle année à toutes et tous !