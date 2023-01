Toulouse - Effets du bonus covoiturage dans l'agglomération toulousaine :

Effets du bonus covoiturage dans l’agglomération toulousaine : ce que révèlent les premiers chiffres de la rentrée

L’exécutif mise beaucoup sur la nouvelle incitation financière de 100 euros en faveur du covoiturage domicile – travail, accessible depuis le 1er janvier.

Mais dans l’agglomération toulousaine, a-t-elle convaincu les automobilistes hésitants de prendre de bonnes résolutions pour 2023 ?

Il fallait attendre la rentrée scolaire de ce matin pour obtenir des premiers chiffres.

x2,7 : c’est la multiplication en ce début de semaine du nombre de primo-conducteurs (conducteurs qui covoiturent pour la toute première fois) sur l’application Karos dans l’agglomération toulousaine par rapport à une journée moyenne de novembre et décembre 2022 (hors vacances scolaires et avant la mise en place du bonus).

Pourquoi ce chiffre est-il un bon indicateur ?

Le bonus vise les nouveaux conducteurs, il est donc plus pertinent de se concentrer sur l’évolution à court terme des primo-conducteurs-covoitureurs plutôt que sur le volume global de trajets (dont la variation peut être influencée par tous les autres facteurs autres que le bonus comme l’évolution du prix du carburant, des grèves, la météo…).

Certes, l’idéal aurait été d’obtenir les chiffres de l’observatoire national du covoiturage du quotidien car il agrège les données de 21 plateformes de covoiturage (dont Karos). Problème : les chiffres de janvier ne seront connus que début février.

Dans l’attente, les chiffres de l’application Karos, spécialisée sur le covoiturage domicile – travail et très présente autour de Toulouse, sont de très bons indicateurs avancés.

x3 : c’est la multiplication en janvier du nombre de lancements de programmes de covoiturage en entreprises par rapport à la moyenne mensuelle de 2022 chez Karos.

Il ne s’agit pas d’un simple effet de début d’année. Pour preuve, le volume de programmes de covoiturage en entreprise signés par Karos au dernier trimestre a été multiplié par 3,7 par rapport à la moyenne des autres trimestres de 2022 (volume calculé en effectifs de salariés concernés).

Or, le dernier trimestre 2022 coïncide avec à l’annonce du bonus covoiturage (qui a fuité dans la presse le 5 octobre) : si cette information de début octobre est restée un peu floue et lointaine pour le grand public, elle a fortement mobilisé les entreprises (directions, services RH et services généraux…).

Pourquoi ce chiffre est-il un meilleur indicateur avancé à moyen terme ?

Contrairement au covoiturage de longue distance, le covoiturage domicile – travail nécessite la mise en place de dispositifs incitatifs de la part des gros employeurs dans les zones d’activités pour créer un nombre critique d’utilisateurs partageant des trajets sensiblement identiques le matin et le soir.

« Nous ne nous attendons pas à un brusque sursaut en ce début d’année. Nos datas scientists prédisent plutôt un effet boule de neige et une accélération exponentielle sur les prochains semestres, le temps que les entreprises et les campus rejoignent des programmes de covoiturage. » conclut Olivier Binet, le cofondateur de Karos.

Bonus covoiturage : Karos met les bouchées doubles à Toulouse !

Pour convaincre les hésitants, l’application Karos a annoncé le doublement du bonus pour le premier trajet en covoiturage : 50 euros au lieu des 25 euros minimum prévus par le gouvernement.

