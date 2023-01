France - Coûts de l'énergie : aides pour les entreprises !

Madame la Première Ministre Elisabeth Born a rappelé ce matin sur France Info l'importance pour les entreprises françaises de CONNAÎTRE les mesures et les aides qui leur sont accessibles face à l'explosion du coût de l'énergie (notamment pour les TPE et PME, commerçants, artisans). Au-delà du bouclier tarifaire, de nombreuses aides ont été mises en place par le Gouvernement (amortisseur électricité, baisse et report des impôts et cotisations pour faire face aux problématiques de trésorerie, etc.).



Le réseau des Chambres de commerce et d’industrie (CCI), avec ses 14 000 collaborateurs et 4 000 élus, est mobilisé pour informer et accompagner les chefs d’entreprise.

Suite à la réunion de Bercy de ce jour, orchestrée par Bruno le Maire et Olivia Grégoire, M. Alain Di Crescenzo, Président de CCI France a rappelé : " Nous devons faire-connaitre au maximum à nos entreprises, et notamment aux plus touchées par la hausse du coût de l’énergie, les mesures et les aides mises en place par le Gouvernement. Les CCI sont mobilisées depuis plusieurs semaines pour informer, aider les chefs d'entreprises et les accompagner dans la mise en œuvre d’actions spécifiques. Le réseau des CCI a lancé une grande campagne de phoning à destination des entreprises industrielles et met en place dans les prochains jours un numéro vert national ouvert à toutes les entreprises pour les aider à mieux connaitre les dispositifs à leur disposition.

Les CCI étant dans l’hyperproximité dans les territoires et l'intermédiaire entre les entreprises et le Gouvernement, elles jouent un rôle important dans la diffusion des informations sur le terrain, et dans le feedback des entreprises pour optimiser et améliorer les dispositifs proposés par l’État.

Illustration