Occitanie - Plus de 300 postes à pourvoir au sein des offices notariaux dans le 11, le 12, le 34 et le 66

Le dernier baromètre mondial sur l’emploi réalisé par Manpower révèle que la France figure dans le tiercé de tête des pays d’Europe qui comptent recruter, et donc, créer de l’emploi d’ici à la fin de l’année. La prévision nette d’emploi dans l’Hexagone s’affichait ainsi à + 34% pour la période d’octobre à décembre 2022. Dans le sud de la France, les prévisions nettes d’emplois s’élèvent à + 30%.

Parmi les secteurs qui recrutent, on retrouve la finance, la banque, l’assurance et l’immobilier ; l’hôtellerie-restauration ; l’industrie manufacturière ; la construction ; les services publics. Mais ce que l’on sait moins c’est que de nombreuses opportunités sont aussi offertes dans le notariat.

Au sein du Conseil Régional des Notaires de la Cour d’Appel de Montpellier, qui représente 278 offices notariaux répartis dans les départements de l’Aude, l’Aveyron, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales,

47%[1] des offices cherchent à recruter entre 1 et 5 personnes. Plus de 300 emplois sont à pouvoir.

Parmi ces postes, on compte :

47% de rédacteurs d’acte.

Le rédacteur est un technicien du droit. Il rédige les actes, c'est-à-dire les conventions des parties. Pour cela, il est en lien avec la clientèle. Certains rédacteurs sont spécialisés par service : famille, vente immobilière, succession, droit des affaires, etc.

17% de formalistes en charge des formalités préalables et/ou postérieures à l’acte.

Le formaliste assure l'enregistrement des actes et le transfert des actes signés aux différentes administrations. Il rassemble les pièces administratives, vérifie le contenu et la fiscalité des actes et effectue les formalités de dépôt.

14% de comptables-taxateurs

Le comptable assure la gestion économique et comptable de l'activité de l'office notarial. Il établit la facturation des actes notariés et des prestations notariales. Il calcule également pour chaque acte la part d'impôts qui doit être reversée à l'État.

10% au secrétariat / assistance à la rédaction.

L'assistant est un véritable appui technique pour le notaire ou ses collaborateurs rédacteurs. Ses missions varient selon l'importance de l'étude. Elles peuvent prendre la forme d'un travail de secrétariat ou d'une fonction d'assistance juridique. Dans ce dernier cas, il a pour mission de constituer d’un point de vue administratif les dossiers pour la production des actes en collectant les informations nécessaires à leur rédaction.

7% de réceptionnistes / accueil

Le/la réceptionniste est souvent le premier contact avec le client. Son activité peut prendre la forme d'un travail de secrétariat.

5% Notaires salariés

Contrairement aux idées reçues, certains postes ne sont pas réservés à des profils ayant suivi une formation aux métiers du notariat : un tiers des postes à pourvoir concerne des fonctions support clés, indispensables au bon fonctionnement d’une étude (accueil, secrétariat, comptabilité).

Reconversion professionnelle

Au sein du Conseil Régional des Notaires de la Cour d’Appel de Montpellier, 36% des études déclarent avoir déjà recruté des personnes en reconversion professionnelle et 69% se disent prêtent à embaucher un(e) candidat(e) qui a changé de voie.

« Il y a deux ans, nous avons embauché un collaborateur au poste d’assistant à rédacteur d’acte alors qu’il était précédemment gendarme. Sa période d’adaptation et de formation a été raisonnable compte tenu du fait qu’il n’était pas juriste à l’origine. Ses qualités propres coïncidaient avec nos valeurs et les compétences du poste. Dans l’ensemble, nos retours d’expérience sont positifs. » déclare Maître Isabelle Perrein, notaire à Montpellier.

Le notariat en mode séduction

Conscient des besoins d’emploi à venir, le Conseil Régional des Notaires de la Cour d’Appel de Montpellier a initié l’année dernière des actions visant à informer les jeunes et moins jeunes sur les divers métiers du notariat. Outre les actions régulièrement menées avec l’Institut national des formations notariales (INFN), des opérations de sensibilisation vont être organisées avec différents lycées de la région (Montpellier, Béziers, Narbonne, Perpignan). D’autres actions similaires sont à venir dans les facultés, auprès de Pôle emploi et au salon de l’enseignement supérieur qui se déroulera du 12 au 14 janvier 2023 à Montpellier.

Pour consulter les offres d’emplois, rendez-vous sur la bourse d’emplois du notariat : https://bourse-emplois.notaires.fr/

_______________________________

À propos du Conseil régional des notaires de la Cour d’Appel de Montpellier

Le Conseil Régional des notaires de la Cour d’appel de Montpellier est un établissement d’utilité publique destiné à assurer la représentation de la profession et des notaires du ressort de la Cour d’Appel de Montpellier. Il réunit les chambres départementales des notaires de l’Aude, de l’Aveyron, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales. Il est doté d’attributions juridictionnelles, hiérarchiques, financières, économiques, sociales et d’attributions disciplinaires vis-à-vis des notaires de son ressort. Il regroupe au total 604 notaires répartis dans 278 offices.

[1] Données tirées d’une étude menée en septembre auprès des 278 offices notariaux du ressort du Conseil Régional des Notaires de la Cour d’Appel de Montpellier.

Illustration