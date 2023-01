Lozère - Midi nous le dira - Cie Superlune

Voix d’un féminisme d’aujourd’hui, la jeune Najda s’émancipe et s’accomplit par le foot féminin notamment. Un spectacle sur la passion, l’espoir et la persévérance, associant un très beau texte et une énergie musicale.

Najda Kermarrec, dix-huit ans, attend. Le bac approche mais l’imminence de l’examen la préoccupe beaucoup moins que celle des résultats de la Commission de sélection des jeunes espoirs de foot : à midi, Najda saura si elle est choisie pour jouer lors de la prochaine Coupe du monde de foot féminin U20, en 2018. Pour surpasser l’attente, Najda se filme avec son téléphone et réalise une vidéo « My future self », comme elle en a vu sur Youtube : elle s’adresse à son aînée de dix ans – la Najda qu’elle sera en 2027.

Elle raconte aussi sa mère, sa grand-mère et son arrière-arrière-grand-mère, leurs rêves ou leurs renoncements. Entourée de son double virtuel et de différentes générations de femmes, Najda relie les époques.

Et espère que le résultat de midi sera décisif pour son avenir. Accompagnée d’une musicienne en live, la comédienne incarne la force vitale de ce personnage en plein apprentissage de la liberté.

A voir le 31/01 à 18h30 à Meyrueis et le 03/02 à 20h30 à Florac