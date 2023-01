Pyrénées-Orientales - Retraites : pour un retrait, pas une temporisation

Le gouvernement devait annoncer les principales orientations de la réforme des retraites le 15 décembre. Il a décidé de repousser ces annonces au 10 janvier de cette nouvelle année. Ce report montre la difficulté pour le Président de la République et son gouvernement à imposer une réforme dont la grande majorité des français ne veut pas. Les mesures envisagées sont en effet massivement rejetées : recul de l’âge légal du départ en retraite, allongement et accélération de la durée de cotisation, dispositions du calcul des retraites visant à amoindrir le niveau des pensions etc.

En cet hiver, le terrain est glissant pour la Macronie. Pour peu, le climat peut devenir électrique et surchauffé. Le gouvernement manœuvre à cet effet, entre temporisation forcée, fausse reculade et vraie manipulation. Nous exigeons qu’il batte réellement en retraite avec le retrait pur et simple de ses projets régressifs et brutaux.

La France Insoumise / Nupes entend se mobiliser et mobiliser dans les Pyrénées-Orientales. .

Elle apporte son soutien aux organisations de jeunesse appelant à une marche pour la défense des retraites le samedi 21 janvier à Paris. L’identité des initiateurs de la marche montre, si besoin était, la dimension intergénérationnelle de la question des retraites.

Dans les Pyrénées-Orientales, elle poursuit le cycle de réunions publiques sur la question des retraites intitulées « Un combat politique, un enjeu de civilisation », avec de nouveaux rendez-vous à partir de la rentrée, à Perpignan, Prades, Thuir, Saint-Laurent de la Salanque et Elne.

Francis DASPE, animateur de groupe d’action La France Insoumise / NUPES