Mende - La population Mendoise en hausse depuis 2017 !

13 143. Tel est le nombre d’habitants de Mende établi lors du dernier recensement effectué par l’INSEE.

Depuis 2017, la population mendoise est en augmentation chaque année. Ainsi, entre 2017 et 2022, ce sont 776 nouveaux habitants qui sont venus s’installer à Mende, ce qui marque une hausse moyenne de plus de 1,1% par an.

Ce niveau d’évolution place Mende parmi les villes les plus attractives au sein de la région Occitanie qui, avec une croissance moyenne de 0,7% par an, se place déjà parmi les lieux de résidence les plus prisés de France.

Plus raisonnable cette année, la hausse de 18 personnes poursuit cependant la dynamique engagée !