Sète - Transports en commun : Vous vous abonnez ? La Ville vous rembourse !

La Ville de Sète se veut en pointe en matière de transports publics et le montre.

Dès 2023, et afin d’agir concrètement à la fois pour la décarbonation des transports et la qualité de l’environnement, ainsi que pour le pouvoir d’achat des Sétois les plus modestes, la Ville remboursera, sous conditions de revenus, les abonnements annuels du réseau de transports urbains gérés par Sète Agglopôle mobilité.

Pour rappel, Sète Agglopôle Méditerranée a signé une nouvelle concession de service public des transports urbains pour la période courant du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2029. Cette dernière se veut incitative en ayant notamment comme objectif d’augmenter la fréquence de 17 %. La Ville de Sète souhaitait néanmoins que SAM travaille à une tarification encore plus sociale en ouvrant la gratuité à certaines catégories d’usagers. Compte tenu du contexte économique et de la volonté de la majorité des élus communautaires de maintenir un fort niveau d’investissement au sein de Sète Agglopôle Méditerranée, cette proposition n’a pas été retenue. En conséquence, la Ville de Sète va développer seule, dans un premier temps, ce nouveau dispositif de remboursement, en espérant que son exemple puisse essaimer dans l’agglomération.

Ce dispositif concernera les personnes âgées de 65 à 69 ans non imposables au 1er janvier 2023 (remboursement de 100 % du montant) ; les personnes âgées de 11 à 18 ans dont les parents ne sont pas imposables au 1er janvier 2023 (remboursement de 100 % du montant) ; et les personnes actives âgées de 16 à 64 ans non imposables au 1er janvier 2024 (remboursement de 50 % du montant et 50 % pris en charge par l’employeur).

En outre, et afin de limiter l’effet d’aubaine et d’inciter réellement un report de la voiture vers les transports en commun, seuls les usagers réguliers du réseau pourront bénéficier de ce remboursement. Sont considérés comme des usagers réguliers, des usagers réalisant un minimum de 320 voyages par an, soit l’équivalent de 160 allers-retours (voyages réalisés dans les 12 mois à partir de la date d’achat).

A noter que ce mécanisme vient compléter celui déjà mis en place par Sète Agglopôle Méditerranée, proposant des tarifs réduits pour les demandeurs d’emploi et la gratuité pour les 70 ans et plus non imposables, les anciens combattants, les titulaires d’une carte d’invalidité à plus de 80 %, les bénéficiaires de l’ASS, du RSA, les demandeurs d’asile et les réfugiés.

Il s’ajoute également à la gratuité totale du transport initié par la Ville, depuis le 1er octobre 2022, sur la nouvelle ligne 8 du réseau, reliant de nombreux équipements stratégiques et service publics essentiels aux Sétois.