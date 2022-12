Hérault - Fonds d'intervention maritime : 2 nouveaux lauréats dans l'Hérault

MER ET LITTORAL

Fonds d’intervention maritime : 2 nouveaux lauréats dans l’Hérault

Le secrétariat d’État chargé de la Mer a lancé en février 2022 le fonds d’intervention maritime (FIM) pour accompagner le développement d’activités maritimes durables et décarbonées. Doté de 17,5 millions d’euros, ce fonds a vocation à soutenir des projets portés par des acteurs ancrés sur les territoires.

Le FIM s’articule autour de 3 priorités :

l’aménagement durable du littoral en faveur des activités maritimes,

le développement de l’économie bleue et la planification maritime,

la formation aux métiers de la mer.

Dans le cadre de la première vague d’appels à projet pour la façade Méditerranée, un projet porté par Sète Agglopôle Méditerranée, a été retenu. Il prévoit l’enlèvement des épaves et navires abandonnés sur le domaine public maritime dans le périmètre de l’étang de Thau.

Dans le cadre de la seconde vague, deux lauréats héraultais ont également été sélectionnés et seront ainsi financés à hauteur de 210 000 € :

1) BlueThauLab, plateforme d’innovation développée par le syndicat mixte du bassin de Thau (SMBT), accompagne deux projets innovants. Un outil de modélisation des apports en eau douce nécessaires à la lagune sera tout d’abord créé afin de faire face aux conséquences du changement climatique. Une application destinée à guider intuitivement les plaisanciers en leur indiquant les itinéraires qui respectent au mieux l’environnement de la lagune sera également développée. Ce projet est financé à hauteur de 160 000 € au titre du développement d’une innovation maritime territoriale.

2) Le lycée de la mer Paul-Bousquet à Sète sera doté d’un nouveau simulateur de navigation afin de mieux former les élèves au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Respectant les exigences maritimes internationales ce simulateur permettra, par son adaptabilité à toutes les salles de cours de l’établissement, de faciliter la formation et la certification internationale STCW des marins en formation comme en activité. Ce simulateur sera financé à hauteur de 50 000 €.