Montpellier - Direction Francfort cet été grâce à Eurowings Discover

Du 23 juin au 08 septembre 2023, Eurowings Discover, filiale loisirs de Lufthansa, reliera Montpellier à Francfort à raison de deux vols par semaine.

C’est le retour du groupe Lufthansa à Montpellier et l’accès au hub mondial de Francfort et les multiples correspondances vers le monde entier.

"Nous sommes très heureux d'ajouter Montpellier à notre programme de vols pour l'été prochain. Le Sud de la France est particulièrement populaire auprès des voyageurs allemands et nous sommes fiers d'offrir la seule liaison sans escale entre Francfort et la magnifique ville de Montpellier.

C'est un excellent complément à notre portefeuille de vols de loisirs et une extension précieuse du réseau du groupe Lufthansa en Méditerranée", déclare Helmut Woelfel, directeur commercial d'Eurowings Discover. Eurowings Discover est la nouvelle compagnie aérienne loisirs du groupe Lufthansa, filiale de Deutsche Luthansa AG.

Elle a commencé ses opérations en juillet 2021 et depuis, opère avec une flotte d’Airbus 330 et Airbus A320, un réseau de ligne court, moyen et long courrier depuis Munich et Francfort. Les clients bénéficient à bord d’un service de restauration chaudfroid et boissons payant en Classe Economique, gratuit en Classe Business.

Enfin un programme gratuit de divertissement est proposé à bord des vols pour tous les clients via Onboard-Cloud. Le code Lufthansa (LH) posé sur les vols de cette nouvelle liaison permettant de bénéficier des correspondances au hub Lufthansa et de l’enregistrement de bout en bout vers les villes régionales allemandes, les capitales d’Europe, mais aussi, Amman, Beijing, Beyrouth, Buenos Aires, Hong-Kong, Johannesburg, Le Caire, Le Cap, Sao Paolo, Shanghai, Singapour, Tokyo, Tel Aviv, Windhoek. Les vols seront opérés par un appareil A320 de 180 sièges en bi-classe, business et économique.

« Nous sommes heureux et extrêmement fiers d’accueillir à nouveau le groupe Lufthansa à Montpellier au travers de sa filiale Eurowings Discover. C’est une chance pour notre territoire d’accueillir cette compagnie et permettre à la clientèle allemande, friande de notre destination, de visiter un Sud attachant et authentique. C’est aussi une opportunité pour les habitants de la zone de chalandise de Montpellier de bénéficier du vaste réseau de Lufthansa depuis son hub de Francfort. Enfin, nous complétons la couverture de l’Allemagne par ce second point d’accès à ce marché », se réjouit Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’aéroport de MontpellierMéditerranée.