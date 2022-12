Uzès - Le Château de mes rêves au Château de Fabiargues à Uzès (30)

Le Château de mes rêves dans votre région à partir du 2 janvier, du lundi au vendredi à 17:35

Eve & Joane, propriétaires du Château de Fabiargues à Uzès (30)

Qui n'a jamais rêvé de devenir un chevalier ou une princesse ? Qui n'a jamais rêvé de vivre dans un lieu chargé d'histoire ? Qui n'a jamais rêvé de tout quitter pour vivre dans de grands espaces ? En somme, qui n'a jamais rêvé de la vie de château ?

Ce rêve peut devenir possible grâce aux 2 000 châteaux français sans propriétaire : un patrimoine qui n'attend que d'être préservé ! 12 familles sans fortune personnelle ont décidé d'en faire une réalité et ont sauté le pas : ils sont devenus châtelains ! Mais ce rêve a un prix, et ces châtelains d'un nouveau genre ont tout abandonné pour changer de vie et ouvrir des chambres d'hôtes, organiser des mariages ou monter des événements prodigieux, seul moyen pour eux de financer et d'entretenir ces domaines hors du commun ! Car posséder un château c'est aussi d'énormes sacrifices, entre corvées ménagères à grande échelle, travaux XXL et terribles imprévus, cette aventure est loin d'être un conte de fées tous les jours !

Mais heureusement, derrière ce quotidien plein de rebondissements, il y a aussi des moments de grâce, le bonheur d'une vie en plein air et surtout de la bonne humeur en famille ! Venez partager le quotidien hors norme de ces châtelains!

Joane, Esteban, James & Eve

« Lassés par la région parisienne, on a tout quitté pour faire un tour du monde. À notre retour en France, on a décidé d’acheter un château pour se lancer dans le tourisme. Mais après 2 ans de travaux et une belle première saison, on se rend compte qu’on n’a peut-être pas assez profité de nos enfants. Aujourd’hui, on veut rattraper le temps perdu avec nos fils ! »