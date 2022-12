Aude - Le Château de mes rêves au Petit Manoir 1892 à Castelnaudary (11)

Le Château de mes rêves dans votre région à partir du 2 janvier, du lundi au vendredi à 17:35

Christelle et Marty, propriétaires du Petit Manoir 1892 à Castelnaudary (11)

Qui n'a jamais rêvé de devenir un chevalier ou une princesse ? Qui n'a jamais rêvé de vivre dans un lieu chargé d'histoire ? Qui n'a jamais rêvé de tout quitter pour vivre dans de grands espaces ? En somme, qui n'a jamais rêvé de la vie de château ?

Ce rêve peut devenir possible grâce aux 2 000 châteaux français sans propriétaire : un patrimoine qui n'attend que d'être préservé ! 12 familles sans fortune personnelle ont décidé d'en faire une réalité et ont sauté le pas : ils sont devenus châtelains ! Mais ce rêve a un prix, et ces châtelains d'un nouveau genre ont tout abandonné pour changer de vie et ouvrir des chambres d'hôtes, organiser des mariages ou monter des événements prodigieux, seul moyen pour eux de financer et d'entretenir ces domaines hors du commun ! Car posséder un château c'est aussi d'énormes sacrifices, entre corvées ménagères à grande échelle, travaux XXL et terribles imprévus, cette aventure est loin d'être un conte de fées tous les jours !

Mais heureusement, derrière ce quotidien plein de rebondissements, il y a aussi des moments de grâce, le bonheur d'une vie en plein air et surtout de la bonne humeur en famille ! Venez partager le quotidien hors norme de ces châtelains!

Marty & Christelle

« En un an et demi, on n'a pas avancé autant qu'on aurait voulu. Il faut absolument qu'on finisse la rénovation d'un gîte pour l'ouvrir au printemps 2023. Si on n'y arrive pas, on fait faillite ! Le problème de ce futur gite, c'est qu'il y a absolument tout à refaire dedans. On commence à se décourager devant l'ampleur des travaux. On a

peur de ne pas arriver au bout du projet..

Et surtout, on sort d'une année qui a été très difficile au niveau de notre confort et donc forcément, ça nous a démoralisé... Désormais, on veut se reprendre et se remotiver à fond !"