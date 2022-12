Sète - Visite de Didier Jaffre, directeur général de l'ARS Occitanie à Sète

François Commeinhes, maire de Sète et président de Sète Agglopôle Méditerranée, a rencontré ce mardi 20 décembre Didier Jaffre, directeur général, depuis avril dernier, de l’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie, en visite toute la journée à Sète.

L’occasion, ensemble, de faire le point sur plusieurs sujets, notamment le projet de reconstruction de l’Ehpad Les Pergolines, géré par le Centre hospitalier du bassin de Thau et qui présente un état de vétusté avancé. Ce projet est actuellement en cours d’élaboration entre la Ville et la direction de l’hôpital, qui ont créé un comité de pilotage pour le mener à bien.

Pour rappel, la Ville, sous l’impulsion de François Commeinhes, a proposé de mettre à disposition du CHBT, à titre gracieux, un terrain d’environ 10 000 m2, contigu à l’école Jean-Macé. Et ce, afin d’éviter la reconstruction de l’établissement sur site même, solution initialement envisagée, qui était à la fois onéreuse, impactante pour les résidents, les soignants et les accompagnants. La proximité avec l’école Jean-Macé et l’environnement largement paysager du nouveau site permettra en outre de créer des espaces partagés pour tous (jardins, potagers, vergers, aire ludo-sportive, self…) et de développer, en collaboration avec l’hôpital, l’école, le CCAS et les services de la Ville (éducation, sports, aménagement, jardins et paysages…), ce lien intergénérationnel auquel la municipalité et son maire sont particulièrement attachés.

Cette rencontre, qui a souligné les relations fructueuses qui existent entre la Ville et l’ARS, a également permis d’évoquer d’autres sujets comme la création du Contrat local de santé (CLS), le projet de Maison de santé pluri-professionnel multi-sites, les nouveaux locaux pour les professionnels de santé à l’île de Thau ou encore l’offre de sport-santé proposé par la Ville et l’action de ses ambassadeurs sanitaires.