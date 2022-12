Lodève - « NKD PUZZLE » dans l'émission " Qui veut être mon associé " sur M6

LODEVE (34) : Découvrez Néokid & Julien Vigouroux créateurs de « NKD PUZZLE »

Des entrepreneurs de votre région dans QUI VEUT ÊTRE MON ASSOCIÉ ? SAISON 3

Mercredi 11 janvier à 21h10

Ils auront quelques minutes pour convaincre les investisseurs de s’engager à leurs côtés et devenir leurs associés.

Cette rencontre pourra changer leur vie

NéoKid, le designer mystérieux qui cache son visage sous un masque et son associé Julien Vigouroux, amis depuis plus de 20 ans, sont tous les deux passionnés de création, de casse-têtes, de mécanique et de magie. Ils ont fait le pari fou de créer, designer et commercialiser des jeux et boîtes à énigmes artisanaux en bois. Seul l’investisseur qui s’associera à eux pourra découvrir l’identité de Néokid. Saurez-vous résoudre ces casse-têtes dignes des plus grands stratèges ?

Le 11 janvier prochain ils veulent convaincre nos investisseurs de les rejoindre pour développer leur commercialisation.

L’ÉMISSION « QUI VEUT ETRE MON ASSOCIÉ ? » sur M6

Ils viennent de la France entière, ont des parcours et des âges différents. Ils ont tous eu une idée, celle d’un objet, d’un service ou d’un commerce et ont un jour décidé de sauter le pas et de créer leur propre entreprise.

Certains en sont aux prémices alors que d’autres vivent déjà de leur projet. Mais à tous, il manque pourtant un élément crucial : de l’accompagnement, des conseils et un financement pour aller au bout de leur rêve. Ces passionnés vont avoir l’occasion unique de rencontrer 6 investisseurs reconnus, pour les convaincre de s’engager à leurs côtés et de devenir leur associé. Cette rencontre peut changer leur vie....

Les investisseurs :

Isabèle Chevalier (Ex PDG BIO K+ International), Anthony Bourbon (Feed), Delphine André (GCA), Jean-Pierre Nadir (Fairmoove), Marc Simoncini (Angell), Éric Larchevêque (Ledger).

