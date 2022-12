France - La Fondation des Hôpitaux : Magie de Noël pour enfants hospitalisés

Durant le mois de décembre, la Fondation des Hôpitaux organise sur l'ensemble du territoire national des projections du film « Le Petit Nicolas : Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» réalisé par Amandine Fredon et Benjamin Massoubre.

Cette année, la Fondation des Hôpitaux permet aux enfants et adolescents hospitalisés d'avoir accès au cinéma pour Noël ; un moment de joie et de bonheur pour les enfants leurs parents et les soignants.

Le 6 décembre, dans le cadre de cette opération, Madame Brigitte Macron et Madame Anne Barrère, présidente et vice-présidente de la Fondation des Hôpitaux, sont venues rendre visite aux enfants de l'hôpital Necker-Enfants malades à Paris, en présence d'Anne Goscinny, co-scénariste du film. L'occasion de pouvoir partager un beau moment de complicité.

Une opération mise en place sur l'ensemble du territoire

De l'établissement de santé de Martigues, au centre hospitalier universitaire de Caen en passant par les Hôpitaux du Jura, cette projection s'inscrit dans une campagne globale de diffusion du film permis par la Fondation et les équipes soignantes participantes. En effet, de nombreux établissements pédiatriques ont répondu présents pour participer à cet événement et offrir ce film encore actuellement à l'affiche.

A quelques semaines du lancement de la nouvelle campagne Pièces Jaunes 2023, ce sont plusieurs centaines d'enfants qui ont pu s'évader le temps d'un film et oublier leur quotidien à l'hôpital.



Illustrations : Madame Brigitte Macron et Madame Anne Goscinny, durant la projection à l'hôpital Necker-Enfants malades

Photo après la diffusion du film au centre pédiatrique des Côtes

A propos de la Fondation des Hôpitaux

Créée en 1989, et présidée depuis juin 2019 par Brigitte Macron, la Fondation a une vocation : faire de l’hôpital, cadre de soins, un véritable lieu de vie pour les personnes hospitalisées, les aidants et les soignants. La Fondation est à l’origine de l’opération Pièces Jaunes, en faveur des enfants et adolescents hospitalisés. Elle a, à ce jour, subventionné 15 762 projets dans les établissements hospitaliers français pour un montant de 151 millions d’euros. Reconnue d’utilité publique depuis 1994, la Fondation est membre du Comité de la Charte de déontologie des organisations faisant appel à la générosité du public.

Pour en savoir plus : www.fondationhopitaux.fr



A propos de la campagne Pièces Jaunes 2023

Du 11 janvier au 4 février 2023 se tiendra la nouvelle campagne Pièces Jaunes. Cette année la tirelire fait son grand retour. Depuis 34 ans, l’opération Pièces Jaunes est le grand rendez-vous de la générosité de début d’année. Grâce à Pièces Jaunes, la Fondation des Hôpitaux soutient des milliers de projets dans les établissements de santé pédiatriques publics et privés à but non lucratif. Cette année, un focus particulier sera apporté pour le bien-être psychologique des jeunes, via un soutien renforcé aux Maisons des Adolescents. Au total sur l’année 2022, 208 projets ont pu être financés par Pièces Jaunes.

Pour en savoir plus : www.fondationhopitaux.fr/pieces-jaunes