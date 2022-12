Beaucaire - Woodland Garden lève un million € pour son distributeur écoresponsable de vrac alimentaire

Woodland Garden vient de lever des fonds auprès des réseaux Provence Angels et MELIES Business Angels, de leurs partenaires bancaires, de Région Sud Investissement et d’un pool d’entreprises (dont Ulterïa). Elle a bénéficié de l’accompagnement de SID Network. La start-up innove dans la vente alimentaire en vrac avec son système de distribution en bois breveté fabriqué à Beaucaire. Économique et écoresponsable, ce système garantit une sécurité alimentaire optimale.

Depuis l’automne, Woodland Garden déploie son distributeur écoresponsable de vrac dans les magasins bio spécialisés et les grandes surfaces. Pour financer son besoin en fonds de roulement, la start-up a levé un million d’euros. Ces fonds vont surtout lui permettre de finaliser son outil industriel dans son usine de Beaucaire (Gard), de financer le stock de bois et de recruter. La jeune pousse, qui a installé son siège social et un bureau à Marseille, va aussi investir dans son développement commercial et dans la R&D pour travailler sur une future génération connectée de son système de distribution.

Un modèle vertueux et rentable pour toute la chaîne de valeur, du fabricant au distributeur

Christophe Ribot, Laurent Odinot et Morgan Hinque ont conçu et fait breveter à l’international un distributeur de vrac alimentaire en bois certifié écoresponsable. Ils le fabriquent dans leur usine de Beaucaire à partir de bois issus de forêts françaises (et proches) gérées durablement. Les aliments sont présentés dans le sachet du fabricant inséré dans le distributeur vrac. Ce principe évite les contenants plastiques et leur entretien gourmand en eau et en détergent ; il garantit au consommateur l’origine du produit et à la marque sa visibilité. Leur concept est déjà présent dans sept magasins (spécialisés bio et grande surface), testé et validé par les professionnels et leurs clients. Ils souhaitent essaimer partout en France dans un premier temps, puis à l’international.

Les trois associés de Woodland Garden savent en effet que leur invention répond à des attentes non satisfaites dans le rayon vrac de la part des consommateurs, des distributeurs et des marques. Les premiers réclament une meilleure hygiène, plus d’informations sur les produits et souhaitent retrouver leurs marques. Les distributeurs cherchent à réduire la complexité opérationnelle du vrac, à améliorer son modèle économique et à s’affranchir peu à peu du plastique. Enfin les marques veulent se lancer dans le vrac tout en étant identifiables en rayon.

Des business angels en quête d’entreprises à impact environnemental

Pour Gilles Demigneux, membre de Provence Angels et du comité stratégique de Woodland Garden, « cette start-up propose une solution qui améliore le quotidien sans détériorer la planète. De plus, elle permet la création d’une plateforme industrielle locale générant de l’emploi. » De son côté, le président de MELIES Business Angels Jean-Paul Alic se réjouit de pouvoir investir dans un projet à impact environnemental, un objectif que le réseau montpelliérain s’est fixé en 2022 et qui va mobiliser de plus en plus à l’avenir ses business angels. Enfin, Laurent Odinot, co-fondateur de Woodland Garden souligne le rôle de Provence Angels en tant que « facilitateur et amplificateur » de sa levée de fond « en partageant le fruit de l’instruction à d’autres clubs de business angels qui nous ont permis de clôturer notre levée. »