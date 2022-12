Hérault - La Banque des Territoires accompagne la renaissance de la commune de Celles

Village exproprié de ses habitants lors de la création du lac du Salagou en 1969, Celles s'apprête enfin à rebâtir son bourg historique.

Porté par la municipalité et ses habitants, le projet de réhabilitation de la commune incarne la résilience du territoire porté par l'opération Grand Site de France.

Le soutient de la Banque des Territoires s’inscrit dans cet élan collectif pour un « vrai village » retrouvé.

Située dans le département de l’Hérault, aux abords immédiats du lac du Salagou, la commune de Celles est sur le point d’écrire une nouvelle page de son histoire. Cette destinée hors du commun débuta en 1969 avec la mise en eau de la vallée qui conduit ses habitants à abandonner les terres de culture et le village de Celles.

En 1976, la hauteur maximale des eaux du lac est fixée à 139 m par le Conseil général préservant ainsi définitivement le village. Suivra en 2010, la rétrocession par le conseil départemental du foncier du village à la commune pour 1 € symbolique. La renaissance de Celles est lancée avec la viabilisation du village, préalable à l’installation d’habitants.

Ce projet de réhabilitation hors du commun de plus de 9 M€ se développe autour de six grands objectifs :

Recréer une identité villageoise

Tendre vers une exemplarité environnementale

Repenser le « vivre ensemble »

Permettre la mixité sociale

Éviter toute spéculation immobilière

Faire un village vivant : habiter à l’année et travailler sur place

La sécurisation du foncier est une priorité de l’équipe municipale.

Le prix du marché devenu très élevé associé à la forte attractivité touristique du lac de Salagou sont autant de facteurs risque d’une spéculation immobilière forte. Pour s’en prémunir, la commune s’engage dans la création d’un fond de dotations qui permettra de disposer d'une structure de gestion du foncier garantissant la non-spéculation et d’un outil de financement supplémentaire. Afin de s’assurer de la faisabilité ainsi que de la pertinence juridique et économique de ce fonds, une étude de faisabilité est envisagée et sera co-financée par la Banque des Territoires à hauteur de 20 K€ (sur 55 K€).

La convention visant à définir les modalités de soutien et d‘accompagnement financier de la Banque des Territoires a été signée le jeudi 15 décembre en sous-préfecture de Lodève, en présence d’Éric Suzanne, sous-préfet de Lodève, Joëlle Goudal, maire de Celles et Jean-Jacques Haladjian, directeur territorial à la Banque des Territoires Occitanie.

A propos de la commune de Celles

Nominée trois fois aux écoquartiers nationaux dès 2011, le projet de Celles vise à appréhender le renouveau d’un village différemment de ce qui se fait ailleurs. Son histoire, sa situation exceptionnelle et la forte fréquentation du site du Salagou obligent la municipalité à une plus grande attention dans la réhabilitation des bâtiments et à penser l’avenir à long terme.

Ce projet à multiples facettes est un lieu d’innovations dont la plus importante est constituée par le fonds de dotation. Ce concept pourra servir de référence à d’autres collectivités.

A propos de la Banque des Territoires

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.

