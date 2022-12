Marvejols - mOts premiers met en scène le langage sous toutes ses formes

Entre danse et jeu, entre mouvements et paroles, mOts premiers met en scène le langage sous toutes ses formes et évoque la nécessité d’aller à la rencontre de l’autre.

Avec mOts premiers, la compagnie a k entrepôt, initie un nouveau cycle de créations sur le thème du langage. Ce premier opus convie les jeunes spectateurs à une joute verbale, à un corps à corps entre deux personnages qui cherchent à communiquer et qui s’inventent leur propre langue faite de mots, de gestes et de mouvements. Un danseur, issu du hip-hop et un comédien, qui utilise l'anglais, le lingala, le japonais ou encore le basque, s’écoutent et se répondent façonnant, petit à petit, un monde poétique qui leur ressemble.

Le 8 janvier 2023

Spectacle co-accueilli à Marvejols par Scènes Croisées, Le Trianon Marvejols et la Communauté de Communes du Gévaudan